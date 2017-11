Donde está el empresario?: Continúa la incertidumbre por el paradero de Omar Benvenuto

Los días siguen transcurriendo, y lamentablemente, nada se sabe sobre el empresario Omar Benvenuto, desaparecido el pasado viernes 27 en cercanías de Gualeguay.

Un sin número de rastrillajes terrestres con más de 150 efectivos de la Policía, empleo de canes y montada, sumado a rastrillajes por agua y búsquedas con drones, se fueron sucediendo, pero no hay rastros.

La investigación llevó hasta Mansilla, donde al parecer una enfermera confirmó haber visto al hombre buscado, reconociéndolo con firmeza, por lo que la Policía comenzó la búsqueda con mayor firmeza en esa zona.

La preocupación por el paradero de Benvenuto no es ajena a las autoridades de la Provincia por lo que en el marco de las acciones realizadas hasta la fecha, se concretó una importante reunión en Gualeguay, para la que viajaron desde Paraná, la flamante ministro Gobierno, Justicia y Educación, Rosario Romero; junto al jefe de la Policía de la Provincia, comisario general Gustavo Maslein; participando de la reunión el fiscal de Gualeguay, doctor Agustín Gianini; la jueza de Garantías, doctora Alejandra Gómez y el director de Investigaciones de la Policía, comisario general Fabio Jurajuría.

Fuentes señalaron a 03442 que las autoridades analizaron lo actuado hasta el momento y los pasos a seguir para dar con el paradero del empresario gualeyo, destacándose que se trabaja prácticamente casa por casa en Mansilla, analizando todo indicio y grabaciones de las diferentes cámaras de seguridad de esa localidad.

Dialogo con colegas de Gualeguay

Si bien la enfermera no accedió a notas, sí aceptó dialogar con el periodista Alejandro Bustos de LT38, a quién le transmitió lo que pasó esa noche. “Estábamos en el festival a beneficio del hospital cuando se acerca un hombre. Nos llamó la atención porque tenía un saco puesto, algo no muy común para el momento. Una vez que se acerca, le ofrezco un bono contribución para el hospital y aceptó. Cuando le pregunto el nombre, me dice ‘Benvenuto’. Me quedó pensando porque no era un apellido de acá, esto es un pueblo y nos conocemos todos. Lo escribo, pero me equivoco y me dice “no, no, es Benvenuto, primera con B larga y segunda con v corta. Claro, yo lo había escrito las dos con v corta. Antes de darle el bono, le agrego el nombre. ¿Cómo se llama? Omar, me contestó…”. Así de simple describe la mujer que le relató a la policía el martes lo que había ocurrido. Por supuesto que el momento quedó perdido, pero al día siguiente, cuando llegó la hospital, cerca de las dos de la tarde del domingo se entera de la búsqueda del empresario. “Primero no lo recordaba bien, hasta que me acordé del bono y del traje. Era él, no tengo dudas”, refrendó. La mujer está asustada por la repercusión que adquirieron sus palabras y la invasión de policías, bomberos y helicópteros sobre el pueblo que hoy también se dedicaron a rastrillar casa por casa para dar con el desaparecido. Benvenuto se esfumó literalmente el viernes por la noche cuando dejó su camioneta Toyota a la vera de la Ruta 12, a la altura de la entrada a la Estancia Monte Alegre, a unos 11 kilómetros de Gualeguay. Pero esto ocurrió el viernes y el episodio de Mansilla, más de 24 horas después. Si era Benvenuto como afirma la mujer. ¿Qué pasó en el medio? Y la pregunta del millón sigue sin ser contestada: ¿dónde está?