Concordia campeón de la Liga Regional de vóley

Se llevó a cabo el pasado sábado y domingo en las instalaciones del C.E.P.F N° 3 de Concepción del Uruguay, la jornada de Play-off de la

Temporada 2017 de la Liga Zonal de Voley de Primera.

Ante una muy buena concurrencia de simpatizantes locales e hinchas de las delegaciones que visitaron las modernas instalaciones del Estadio Alberto R Salem, la Liga tuvo un cierre de lujo en un marco de fiesta a la cual concurrieron los 9 equipos que definían la competencia.

En la jornada del sábado, se desarrollaron los encuentros correspondientes al triangular entre los preclasificados 3°-6° y 7° lugar en la tabla de posiciones, éstos eran: Club Sirio Libanés de Gualeguaychú, Club Almafuerte y el Club Rivadavia ambos de Concepción del Uruguay respectivamente. Al mismo tiempo, se ponía en juego el cuadrangular que enfrentaba a los preclasificados en 4°, 5°, 8° y 9° posición, es decir, Progreso Unidos de San Salvador, Centro Pelotaris de Paysandú, C.E.F N° 4 de Concordia y el anfitrión, el C.E.F N° 3 de la Histórica.

La jornada daba comienzo a las 16 hs, y los resultados que se registraron fueron los siguientes:

Cancha 1 -> C.E.F. Nº 3 -C del U- (0) vs (2) CENTRO PELOTARIS [13/25 – 13/25]

Cancha 2 -> CLUB RIVADAVIA (2)vs (1) CLUB ALMAFUERTE [25/20 – 11/25 – 15/11]

Cancha 1 -> PROGRESO UNIDOS -S Salvador- (2) vs (0) C.E.F. Nº 4 -Concordia- [25/22 – 25/13]

Cancha 2 -> CLUB RIVADAVIA (0) vs (2) SIRIO LIBANES (GCHU) [23/25 – 15/25]

Cancha 1 -> C.E.F. Nº 3 -C del U- (1) vs (2) PROGRESO UNIDOS -S Salvador- [18/25 – 25/21 – 12/15]

Cancha 2 -> CENTRO PELOTARIS (2) vs (0) C.E.F. Nº 4 -Concordia- [25/15 – 25/23]

Cancha 1 -> CLUB ALMAFUERTE (1) vs (2) SIRIO LIBANES (GCHU) [26/28 – 25/16 – 13/15]

Cancha 2 -> C.E.F. Nº 3 -C del U- (2) vs (1) C.E.F. Nº 4 -Concordia- [18/25 – 25/23 – 15/11]

Cancha 1 -> CENTRO PELOTARIS (2) vs (0) PROGRESO UNIDOS -S Salvador- [25/23 / 25/22]

Con estos resultados, el Centro Pelotaris de Paysandú y el Club Sirio Libanes de Gualeguaychú accedían al cuadro de semifinal del día siguiente.

El dia domingo la jornada daba comienzo a las 9 hs en la cancha central del CEF N°3. Los resultados fueron los siguientes:

Semifinal 1 -> CLUB LA ARMONÍA –Colón- (2) vs (3) CENTRO PELOTARIS [13/25 – 21/25 – 25/13 – 26/24 – 13/15]

Semifinal 2 -> ASOCIACIÓN CONCORDIENSE (3) vs (0) CLUB SIRIO LIBANÉS [25/17 – 25/21 – 25/21]

7º y 8º Puesto -> CLUB ALMAFUERTE (2) vs (1) C.E.F N° 3 [12/25 – 25/17 – 15/10]

5º y 6º Puesto -> PROGRESO UNIDOS (2) vs (1) CLUB RIVADAVIA [22/25 – 25/17 – 20/18]

3º y 4º Puesto ->CLUB SIRIO LIBANÉS (0) vs (2) CLUB LA ARMONIA [23/25 – 19/25]

Final de Torneo -> CENTRO PELOTARIS (1) vs (3) ASOCIACIÓN CONCORDIENSE [25/22 – 25/27 – 23/25 – 18/25]

De esta manera, Campeón de la 5° Temporada de la Liga Zonal Masculina de Primera se proclamó el equipo de la Asociación Concordiense de Voley.

Tras los festejos se procedió a la entrega de menciones a aquellos jugadores destacados en la competencia, de acuerdo a la votación ejercida por los delegados y/o entrenadores de los equipos participantes. Las categorías premiadas y los jugadores consagrados fueron los siguientes:

MEJOR SACADOR -> Joel León (Asoc. Concordiense)

MEJOR RECEPTOR: Facundo Nattero (Centro Pelotaris)

MEJOR ARMADOR: Martin Racca (Asoc. Concordiense)

MEJOR ATACANTE: Emanuel Bordet (La Armonia)

MEJOR BLOQUEO: Nicolas LLambías (Centro Pelotaris)

MEJOR JUGADOR: Joel León (Asoc. Concordiense)

Como cierre del evento se hicieron las entregas de premios a los equipos a cargo de los organizadores, autoridades de la casa y de la Dirección de Deportes de la Municipalidad, las posiciones finales de la Temporada 2017 quedó de la siguiente manera:

CAMPEÓN: ASOCIACION CONCORDIENSE

SUB-CAMPEÓN: CENTRO PELOTARIS DE PAYSANDÚ –ROU-

3° PUESTO: CLUB LA ARMONÍA –COLON-

4° PUESTO: CLUB S, D y C SIRIO LIBANES –GUALEGUAYCHÚ-

5° PUESTO: CLUB PROGRESO UNIDOS –SAN SALVADOR-

6° PUESTO: CLUB RIVADAVIA –CONCEPCION DEL URUGUAY-

7° PUESTO: CLUB ALMAFUERTE –CONCEPCION DEL URUGUAY-

8° PUESTO: C.E.F N° 3 –CONCEPCION DEL URUGUAY-

9° PUESTO: C.E.F N° 4 –CONCORDIA-

Las palabras del final de la parte organizadora, en agradecimiento a quienes colaboraron en la realización de estas instancias finales de la Liga. A los directivos del C.E.P.F N° 3 (Sr Mario Pelissier y Marcelo Herlein) por apostar al Voleibol y abrir las puertas del Complejo para mostrar a la comunidad deportiva de Concepción y la región el crecimiento y potencial competitivo de la Liga Regional, al Director de Deportes de la Municipalidad de Concepción del Uruguay (Sr Osvaldo Pontelli y su equipo) por colaborar con los premios y el alojamiento del cuerpo arbitral, al personal de la casa por acondicionar el lugar para desarrollar el juego y brindar el alojamiento de algunas delegaciones, a los medios de prensa de distintas partes por ayudarnos a difundir la información, a los colaboradores que estuvieron durante las dos jornadas y a la comunidad deportiva Uruguayense por acercarse a presenciar el espectáculo.

Se fue un nuevo año que tuvo un balance muy positivo, creciendo en cuanto a numero y a calidad, sumando a nuevos equipos y mirando siempre para adelante en las cosas que se pueden seguir haciendo para afianzar lo conseguido y buscar de mejorarlo.