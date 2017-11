Comunicado de la CGT Concepción del Uruguay

Ante la publicación de distintos medios periodísticos, en los que se informa a la opinión pública sobre la aprobación del presupuesto 2018 en forma unánime en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, y que en forma anexa de la misma manera se aprobó el expediente Nº 22486 que refiere al Proyecto de Ley por el que se adhiere a las disposiciones contenidas en el título I de la Ley Nacional Nº 27.348 complementaria de la Ley sobre Riesgos de Trabajo Nº 24.557, desde ésta Regional de C.G.T. avalamos los dichos del diputado Gustavo Zavallo quien no acompañó la votación en su aprobación por considerar que tal adhesión a la norma nacional, atiende a una menor tutela del trabajador por lo que votó en contrario y efectivamente es así porque traba el derecho constitucional de libre acceso a la justicia y provoca la indefensión del trabajador, y ya ha sido declarado inconstitucional por diversos tribunales, entre ellos la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, pues el acceso a los estrados judiciales no puede quedar condicionado o supeditado al previo cumplimiento de una vía administrativa que no cumple la garantía del Juez natural que tiene por fin asegurar la máxima imparcialidad en el juzgamiento de las personas art. 18 de la Constitución Nacional que se refuerza con la expresa prohibición establecida en el art. 109 de la Ley Fundamental y los arts. 5,6,7,65, de nuestra Carta Magna Provincial que disponen el respeto de la Constitución Nacional como norma superior y garantizan el libre acceso a la justicia y el imperativo del juez natural violentado por la Ley Nº 27.348.

Repudiamos la actitud del diputado provincial Daniel Andrés Ruberto, que como sindicalista perteneciente a la hermana Organización Sindicato de Empleados de Comercio votó a favor el proyecto, en contra no solo de los intereses de sus Cros., sino también violando el mandato ínsito en su nombramiento, cual es oponerse a toda ley que perjudique a sus representados y resto de los trabajadores.-

De los dichos de la diputada Viola no nos vamos a ocupar ya que pertenece al partido defensor de los grandes monopolios empresarios que pretende despojar al pueblo trabajador de toda conquista laboral que atente contra sus oscuros negociados. De los que sí nos vamos a ocupar repudiando y denunciando ante el pueblo trabajador todo y ante la opinión pública son de los legisladores que exhibiendo los emblemas de las banderas peronistas han llegado al poder gracias a sus votos y hoy descaradamente le dan la espalda al movimiento obrero, pilar fundamental del Movimiento Nacional Justicialista, traicionándolo y votando leyes que nada tienen que ver con nuestra doctrina.

Señores legisladores, les recordamos que ustedes fueron elegidos por una fracción de la ciudadanía que se identifica con las banderas de Juan Perón y Eva Perón, quienes lucharon por los trabajadores, esa lucha nada tiene que ver con la tan propagandeada industria del juicio y menos con el dictado de leyes que atenten contra el pueblo trabajador; advertimos y sospechamos que el acompañamiento a este tipo de leyes retrogradas tienen que ver con la obsecuencia ante el mandato de jerarcas que han olvidado de donde provienen y que últimamente están más cerca del partido gobernante a nivel nacional que del pueblo y sus votantes peronistas; no toleramos más el mensaje de que en la provincia de Entre Ríos no se ha despedido a ningún trabajador, porque también queremos una luz de gobierno peronista en los hechos.

Estas situaciones nos ponen en alerta para lo que se viene, el pacto fiscal ya empieza a largar su tufillo, y desde el movimiento obrero estamos dispuestos a dar pelea para defender nuestros derechos, no aceptaremos reforma laboral ni previsional alguna; y les recordamos a los legisladores que firmaron de puño y letra que no traicionarían al pueblo trabajador.

Para finalizar declaramos personas no gratas en éstas tierras a los legisladores que representando a las banderas del Movimiento Nacional Justicialista, entre gallos y medianoche, con oscuros pactos secretos, acompañaron la Ley de las ART, por traicionar a la masa de trabajadores que les dieron su voto y hoy han sido entregados; de la misma manera les hacemos saber que en cuanto lugar pisen para pedir el acompañamiento del voto peronista habrá un dirigente que les recuerde lo que hoy han hecho.