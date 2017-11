Complicada situación para poner en marcha el “Paseo de compras” en Concepción

Tres hermanos, Beatriz, Benardo y Alberto Canoniero, decidieron realizar un emprendimiento familiar, inspirados por un “Paseo de compras” de Concordia, por lo que pusieron manos a la obra con su proyecto en Concepción del Uruguay.

El mismo permitiría brindar la oportunidad un lugar de trabajo a 39 personas a resguardo y con costos adecuados y sobre todo en situación regular en cuanto a inscripciones.

Lamentablemente no todo es fácil y según señalan los emprendedores, comenzaron a aparecer palos en la rueda que perjudican la iniciativa, trabando la inversión realizada con tanto esfuerzo.

“Desde que tuvimos la idea, comenzamos a asesorarnos para tener todo en regla, por lo que además acudimos a la Municipalidad, donde no dijeron que no había ningún problema siempre y cuando se cumplan con las exigencias legales y de seguridad. Contratamos profesionales con lo que eso implica en los costos y todo los que implica a seguridad, higiene, instalaciones, fue realizado a conciencia y dentro de las reglamentaciones y todo fue aprobado, incluyendo los baños para personas discapacitadas”.

Pese a todo esto, parecería que las trabas hubieran comenzado a aparecer, ya que tras la presentación de la documentación, la habilitación lo llega y nadie tendría la respuesta.

“Nadie nos dice nada y la carpeta la están cajoneando. La carpeta llegó a la Intendencia, pero no logramos ser recibidos. Ya pasó casi un mes y nada, con lo que eso nos perjudica económicamente. Hay 40 personas vendiendo en la calle en situación anormal y sin pagar nada, incluso muchos fueron víctimas de robo y este proyecto les daría un lugar, protección y normalización en lo que respecta a inscripciones”, explicó Canoniero a 03442

Por otra parte, visiblemente preocupado agregó “según charlamos con concejales, detrás de esto estaría el Centro Comercial haciendo fuerza para que no se habilite y ahora parecería que quieren sacar una reglamentación para hacernos poner como supermercado. Lamentablemente como no está reglamentado, la Municipalidad no puede exigir nada. Nosotros hicimos todo dentro de la Ley y todo lo realizado fue en bases a sus indicaciones. El problema son ellos, por lo que decidimos salir a los medios para que se sepa”, finalizó Canoniero.