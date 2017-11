Capacitación: Promueven a reducir el uso de antibióticos

El Hospital Centenario Gualeguaychú se incorpora a la Semana Nacional de concienciación sobre el uso de Antibióticos que se desarrolla entre este lunes 13 al domingo 19.

Se trata de un programa para morigerar que las bacterias se vuelvan más resistentes a la acción terapéutica de un medicamento y, en la misma línea, se intenta inculcar a la población que evite auto-medicarse.

En este sentido el Médico Infectólogo, Dr. Ignacio Bourlot, describe que “la sociedad científica de Argentina a través del Ministerio de Salud de la Nación y la Provincia han buscado acoplar multiplicadores en todo el país y nosotros desde el hospital Centenario vamos a sumar varias actividades”.

Como marco de la Semana, esas acciones son bajadas a la población de manera sencillas mediante videos explicativos, entrega de folletería en los consultorios y para los médicos se implementará un mensaje de alerta en el sistema de la Historia Clínica Digital Única, gracias a la gentileza y ayuda del equipo de Informática del nosocomio.

Vencer la resistencia

Bourlot explica que “la resistencia a los antibióticos es un mecanismo por el cual los gérmenes modifican su estructura y así eluden la acción terapéutica, perdiendo su efecto de curación”.

Esta situación ocurre, según el Infectólogo, cuando “se utilizan para tratar enfermedades que no sean adecuadas o en forma desmedida; sin una prescripción profesional o consejo de un médico y sí los pacientes no son metódicos y no respetan las dosis y duración de los tratamientos”.

A consecuencia de esta resistencia “las enfermedades e infecciones son más difíciles de tratar o se puede complicar, generando el consecuente aumento de mortalidad entre los pacientes”.

Otro aspecto a destacar es que las bacterias llegan a los seres humanos a través de los alimentos, el medio ambiente, o por el contacto directo entre las personas y las mascotas o animales. La resistencia a los fármacos es transmisible de persona a persona y por espacios con falta de higiene.

El Médico recomienda a la población que “evite compartir medicaciones asignadas a otras personas, aunque sea un diagnóstico similar -como una gripe o un catarro, por ejemplo- y respetar las dosis y frecuencias a pesar que los síntomas hayan cedido o alguien se sienta mejor”, aclaró Bourlot.

Desde 2016, el Hospital Centenario intenta optimizar el uso de antimicrobianos a nivel institucional, como cientos de nosocomios del país, y nuestro equipo está integrado por el Infectólogo Ignacio Bourlot, la Farmacéutica Adriana Díaz y la Lic. en Enfermería, Dalila Etchegoyen.

“Es un esfuerzo para mejorar el uso de antimicrobianos en pacientes hospitalizados y minimizar los efectos adversos asociados a los antibióticos, disminuyendo la aparición de bacterias resistentes o súper-bacterias, de acuerdo a directrices terapéuticas de calidad”, finalizó Bourlot.-