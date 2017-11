Bonnin, presente en el GP y con la mirada fija en el 2018

Siempre protagonista cada vez que el Rally Argentino DIRECTV visita su provincia, esta vez Leandro Bonnin irá por más; no solo en esta temporada sino también en la próxima. Es que el piloto entrerriano confirmó que estará en el Rally de Cruz del Eje – Gran Premio Córdoba que cerrará el calendario 2017 y también adelantó que su plan es realizar todo el campeonato 2018 dentro de la clase mayor del certamen nacional.

Un sueño que comenzó a principios de este año. “Por una sugerencia de Fernando Scarlatta y toda la Compañía General de Rally, tuvimos una participación de cinco carreras en el Rally Cordobés y pudimos ganar las cinco, llegando a estar primeros en el campeonato con el Peugeot 208 MR propiedad de Javier Frías. Pero desde enero, con la CGR encaramos la construcción de un Citroën DS3 turbo para la temporada 2018 del campeonato Argentino”, contó Bonnin.

“Yo soy un piloto que toda la vida corrí en Entre Ríos, por lo tanto no tengo conocimiento de esos caminos tan técnicos como son los que transita el Argentino. La idea fue incursionar en el Cordobés para tomarle un poco la mano a los caminos, a la hoja de ruta, teniendo en cuenta que para este proyecto subí a un chico joven como Martín Baucero después de haber estado 15 años corriendo con Favio Brucera, el navegante que siempre me acompañó. Y considerábamos que estábamos medio `crudos´ para ir al Argentino de esa forma así que por eso hicimos estas carreras en el Cordobés”, agregó.

El oriundo de Concepción del Uruguay no se perdió la pasada cita del Argentino en su tierra. “El equipo me sugirió ir con el Citroën porque tiene mejor visibilidad, mayor estabilidad en cuanto a chasis; y la verdad que fue un acierto porque me sentí bastante más cómodo en este auto (ex Gil De Marchi), que además es el auto que estamos haciendo”, sostuvo.

Respecto a su actuación en el llano, comentó: “Conocedores de los caminos salimos realmente en un muy buen ritmo desde el primer tramo sin saber dónde íbamos a estar parados. Nos encontramos que ganamos el primer parcial, el segundo lo perdemos por muy poquito, en el tercero tuvimos una pequeña pasada y se nos paró el motor, aunque de igual manera seguíamos estando arriba, mientras que en el cuarto, y por venir muy al límite, nos pasamos de largo en una chicana y nos quedamos en una zanja. Después encaramos la etapa del domingo y dentro de nuestras posibilidades tratamos de andar lo más rápido posible, sin golpear el auto”.

Pero su año no se cerró ahí, ya que “Leo” confirmó su presencia en el Gran Premio: “Decidimos seguir. Vamos a estar con el mismo auto en Cruz del Eje. Sabemos que va a ser una carrera muy pero muy difícil para nosotros, así que vamos a tratar de ir seguros; no vamos a querer inventar nada realmente”.

Será una buena chance para continuar con su adaptación y llegar mejor parado a su desembarco definitivo el año próximo. “La idea es en el verano del 2018 terminar el armado del auto. Hemos trabajado mucho en el presupuesto y ya tenemos las diez empresas que nos van a acompañar todo el año, así que será cuestión de organizar la parte laboral y la familiar para tomarnos cinco días todos los meses y compartir una hermosa categoría como es el Rally Argentino. Será un sueño hacer el calendario completo”, cerró.