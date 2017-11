Bahl: “No se puede gobernar ciudades sin planificación”

El cuarto módulo del Programa en Gestión Legislativa y Políticas Públicas Municipales, que impulsa la Vicegobernación, se desarrolló este viernes en el Salón Auditorio del Consejo General de Educación de la ciudad de Paraná. El vicegobernador, Adán Humberto Bahl, participó y se dirigió al centenar de concejales que abordaron la temática “Políticas Públicas” y que estuvo a cargo de docentes de la Facultad de Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

Bahl apuntó a “poner en práctica estas herramientas, y abrir el diálogo a la comunidad, a las instituciones, a los profesionales, a los dirigentes comunitarios para que podamos escuchar a los ciudadanos. De esta manera vamos a estar mejor preparados para responder con responsabilidad e inteligencia a los problemas del presente y del futuro”, sostuvo.

Luego el vicegobernador hizo referencia a que en estos días, “la opinión pública de Paraná estuvo atravesada por la posibilidad de que el municipio realice la venta de terrenos a empresas privadas; los concejales de nuestra ciudad fueron interpelados por los ciudadanos, especialmente, por los vecinos de los barrios del este de la ciudad que se ven directamente afectados” y acotó: “Estoy seguro que cada uno de ustedes, en sus pueblos y ciudades, se encontrará a menudo con situaciones parecida”.

En este punto se dirigió a los concejales presentes y afirmó: “Ya no se puede gobernar nuestras ciudades sin planificación. No se puede gobernar nuestras ciudades sin tener en cuenta factores elementales de desarrollo sostenible, de responsabilidad social. Pero sobre todo, ya no se las puede gobernar desconociendo la opinión de los ciudadanos, de las organizaciones, de las instituciones”.

Por último Bahl destacó la importancia de “planificar el crecimiento, estratégicamente, pensando en el futuro”, y remarcó que “para eso es necesario realizar este tipo de encuentros para compartir experiencias, escucharnos y capacitarnos”.

Detalles de la propuesta

La Decana de la Facultad de Ciencias de la Gestión, Liliana Battauz, indicó: “La temática que desarrollamos con nuestros docentes es sobre Planificación y Formulación de Proyectos; son temáticas y problemáticas que nos transitan todos los días. Es la primera vez que se unen las universidades para poder brindar todo el conocimiento y traer la academia a temáticas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra provincia”, dijo finalmente.

Por su parte el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Aníbal Sattler, celebró y agradeció la iniciativa de la Vicegobernación. “Ha sido una de las pocas capacitaciones que he visto sobre este tema, estamos convencidos que la mejora en los procesos de gestión empiezan con procesos de formación”. Sattler remarcó que “si tenemos concejales formados directamente se mejora la calidad de vida de la gente, se generan propuestas de mayor calidad, que impactan mucho más fuertemente en la vida cotidiana de los ciudadanos y eso no es menor”.

El módulo de este viernes tuvo como característica principal la planificación y elaboración de proyectos, con sus tipos, técnicas para su confección y su tratamiento; gobernabilidad de ciudades sostenibles teniendo en cuenta el monitoreo ciudadano y los planos urbanos territoriales ambientales y participativos; y la responsabilidad social y el desarrollo local, orientado a la responsabilidad económica, ambiental y social.

Próximo encuentro

El próximo encuentro de capacitación se desarrollará el 1º de diciembre en Concepción del Uruguay y tendrá como eje la Ética y Transparencia y cabe destacar que el principal objetivo de este programa, es la capacitación y formación de los concejales de todo el territorio entrerriano.