Asaltaron un comercio, los detuvieron minutos más tarde y secuestraron plantas de marihuana

Un operativo (como se dice comúnmente) redondito, fue el que realizó la Policía en Concepción del Uruguay, que tras un asalto terminó deteniendo a los autores y además secuestró un centenar de plantas de marihuana.

Todo comenzó alrededor de las 9 horas, cuando un sujeto ingresó en el local de avenida Mosconi 1019, donde funciona la Almacén-Carnicería “La Avenida” y tras sorprender a la propietaria, le sustrajo dinero y se dio a la fuga de manera presurosa ante la reacción defensiva de la mujer.

El sujeto fue también perseguido por un vecino, mientras se daba aviso a la Policía, arribando a la zona personal de la Comisaría Primera, que comenzó la búsqueda del sospechoso, al que finalmente encontraron oculto en un terreno baldío de calle Entre Ríos, casi Fray Mocho.

03442, único medio en el lugar de los hechos, pudo observar que lo llamativo de lo sucedido, fue que en la búsqueda y persecución, los uniformados lograron detener a otros dos menores que habrían actuado en complicidad con el mayor de edad, y en esa búsqueda descubrieron una importante plantación de alrededor de un centenar de plantas y plantines de marihuana, por lo que además de dar intervención a la División Criminalística e Investigaciones, se solicitó la presencia de efectivos de Toxicología.

Segunda vez

“Estoy harta de estos ladrones. Esta fue la segunda vez que me roban de esa manera y por eso reaccioné. Yo estaba limpiando el local y vi a un muchacho que pasó al menos dos veces en bicicleta mirando hacia adentro, pero no sospeché. Cuando abrí la puerta, este entró repentinamente y fue hasta atrás del mostrador y me amenazó exigiendo la plata y cuando la agarró, yo reaccioné y agarré una cuchilla para defenderme. El ladrón escapó y salió corriendo y un vecino lo siguió. Después lo que supe fue que la Policía lo agarró”, dijo la dueña del local a 03442.

Si bien la reacción de la mujer no es la más recomendable ante hechos de estas características, la bronca y la importancia pudieron más que el sentido común, y llevó a la damnificada a tratar de defender lo que tanto sacrificio le cuesta ganar.

Afortunadamente todo terminó bien y el asaltante, domiciliado en el Barrio Planta Emisora, quedó detenido a disposición de la Fiscalía de turno, al igual que los dos menores de edad que actuaron en complicidad.