75 Aniversario de la escuela Nº 58 “Zamba de Vargas”

La escuela cumple años y lo celebraremos con una fiesta para el reencuentro de alumnos, ex alumnos, docentes, ex docentes y vecinos, y familiares de los ya fallecidos pues a todos los queremos homenajear , los convocamos a todos ese 4 de noviembre en el local escolar, esperamos que lleguen con fotos , anécdotas, recuerdos, que luego volcaremos en el grupo de Facebook Escuela Nº 58 “Zamba de Vargas” , algunos de los docentes que pasaron por la escuela fueron : su fundador Francisco Bach Maestro Dutten ,Maestra Kostianosky de Basabilbaso, Laura Ruiz de C. del Uruguay, Rene Minatta de C. del Uruguay, Ana Marie Gonzales ,Beatriz Martínez de Libaros, Erick Schierlo, Norberto Almada, Señorita Basterrica –