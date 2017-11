Nueva fecha del vóley

Para la jornada del Domingo, Rivadavia jugará ya su partido de semifinal ante el Club Sarmiento de Gualeguaychú, mientras que por la otra llave Las Topadoras de Basavilbaso harán lo propio frente a Gualeguay Central. Ambos ganadores definirán el certamen en la final de la Temporada 2017.

Programa de partidos del domingo:

13:00 hs -> Semifinal 1 COPA DE ORO -> CLUB RIVADAVIA –CdelU- vs CLUB SARMIENTO –Gualeguaychú- (En cancha 1)

13:00 hs -> Semifinal 2 COPA DE ORO -> LAS TOPADORAS –Basso- vs CLUB GUALEGUAY CENTRAL (En cancha 2)

15:30 hs -> 3º Y 4º Puesto COPA DE ORO -> Perdedor Semifinal 1 vs Perdedor Semifinal 2 (Cancha Principal)

16:30 hs -> Final del Torneo COPA DE ORO -> Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2 (Cancha Principal)

17:30 hs-> Ceremonia de Premiación