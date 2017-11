El Departamento Infantil y Juvenil informa que el día Sábado en cancha de Engranaje, se disputarán los partidos pendientes del Clausura 2017 “Neris Vernay” en Categoría Sub 15 (2002) entre Engranaje – Almagro y Rivadavia – Atlético Uruguay.

Por otra parte, el Consejo Directivo confirma los horarios para los partidos pendientes del Clausura 2017 “Libertador Gral. San Martín” en 3° y 4° División entre

La China – Engranaje. Los mismos se disputará el Sábado en cancha del Mecánico.

Todos los horarios:

Sábado 18/11

Cancha: Engranaje

13:00 Sub 15 (2002) Engranaje vs. Almagro

14:10 Sub 15 (2002) Rivadavia vs. Atlético Uruguay

15:30 4ª División – La China vs. Engranaje (8ª Fecha)

17:00 3ª División – La China vs. Engranaje (8ª Fecha)