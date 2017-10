Magni ante la detención de Julio De Vido: La Justicia y las reacciones en Entre Ríos como en Concepción del Uruguay

La titular del Partido Socialista de Concepción del Uruguay, miembro de la Mesa Directiva Nacional y ex concejala (2011-2015), Verónica Magni, se refirió a la detención de Julio De Vido. Lo relacionó con las recientes renuncias promovidas por el gobernador Gustavo Bordet, y con los empresarios amigos o familiares del poder de turno, tanto del gobierno nacional como del provincial.

En los últimos días, como reacción espasmódica post electoral detuvieron con escenas dignas de una obra teatral a Julio De Vido, pero sin condena.

La Cámara de Diputados acababa de resolver democráticamente su desafuero para que enfrente el debido juicio por las causas que se le investigan, directamente relacionadas con la corrupción en el cumplimiento de la función pública.

Pero el hecho de desaforarlo legítima e institucionalmente, al parecer, no era suficiente para alimentar a las fieras hambrientas a quienes se les estimuló antes de los comicios el odio y la defensa a ultranza de la causa macrista. Debía ser llevado adelante de manera mucho más contundente: con una detención pública, en vivo y en directo.

Estas son cosas que nos preocupan a quienes apostamos por el crecimiento de la sociedad actual hacia un equilibrio gubernamental, donde reine la paz, y no se justifique el todo contra todo, o contra nada.

El Bloque Socialista votó dicho desafuero sin dudarlo, pero la detención sin condena excede las garantías del juicio justo.

No evolucionaremos si:

– No existe la voluntad de investigar todos los casos y a todos sus actores involucrados, porque esos políticos fueron corrompidos por el poder económico de empresarios contratistas que hoy siguen haciendo acuerdos con el Estado. Incluso en algunos casos, sus Ceos integran las carteras gubernamentales.

– Tampoco si los juicios que castiguen lo necesario a circunstanciales opositores, se conviertan en las pocas cuadras que solían pavimentarse antes de las elecciones; en lugar de tratarse de una política de Estado seria y transformadora de una realidad que vincula sospechosamente como brazo ejecutor de dicha mano dura selectiva, a una justicia que no ofrece tranquilidad de luminoso accionar.

No dejamos de recordar que el Gobierno Nacional tendría una excelente oportunidad de ejercitar una constante búsqueda de verdad en todos los casos de corrupción, y no solo para el caso de los opositores políticos más emblemáticos; fortaleciendo la transparencia con que se desenvuelve una oficina anti- corrupción. Que al día de hoy, solo sostiene como un operador afín a la gestión. Algo que sumado a un silencio obediente proveniente de medios de comunicación que solo se hacen eco de los casos de corrupción opositores, esquivando aquellos cercanos o familiares inclusive del presidente; complejiza aún más el panorama poco convincente.

EN ENTRE RÍOS IGUAL

Nuestra Provincia tampoco se quedó atrás con la ola reaccionaria de señales pancartistas con el pretendido mensaje de revisión de rumbo, al sancionar a los funcionarios más cuestionados en función de un resultado electoral adverso.

El Gobernador le “aceptó” la renuncia al mandatario Mauro Uribarri en lugar de asegurar que será el primer comprometido en que se investigue la vinculación del hijo de su antecesor, con los empresarios beneficiarios de sus concesiones. O se deja recién ahora afuera a un hace tanto tiempo indefendible Presidente del Consejo General de Educación, José Luis Panozo, sin expresar decisión alguna de que quien asuma garantizará el cumplimiento constitucional de llamar a concurso para la cobertura de todos los directores departamentales de escuela.

O brindarle la tranquilidad a sus docentes de que se respetará el Estatuto en el avasallamiento al mismo que promueve el Plan nacional “Maestro”.

Ni que nuestros niños contarán ahora con gabinetes interdisciplinarios para la inclusión, como las demás provincias.

Y todo esto podría realizarse en Entre Ríos, en lugar de seguir condonando deudas a empresarios que lucran con el juego y la salud pública con la excusa o el amparo de una Ley de Turismo que solo los habilita a abrir mas salas de juego en manos privadas, como Miguel Marizza (favorecido con la disculpa de su deuda millonaria con la provincia como socio empresarial de un complejo termal en Concordia)

Alguien que en Concepción del Uruguay es conocido con referenciar a una UTE que acuerda con el poder municipal, la donación de otro salón de convenciones que ya nadie necesita para poder seguir adelante con su estrategia de instalación de más maquinas traga monedas en el casino local.

Empresas que compran los inmuebles que sean necesarios para ampliar las salas que hagan falta para su expansión. Mientras tanto, la ciudadanía mira de cerca cada una de estas acciones que hablan por sí mismas y en la que depositamos nuestra confianza para que demande cada vez más, representantes a la altura de sus expectativas de persecución de justicia e igualdad de todos/as ante la ley. Para que así ocurra.