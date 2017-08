Victorias domingueras de Gimnasia y San José

Continuó este domingo disputándose la 1ª Fecha del Clausura “Libertador Gral. San Martín”, fueron dos partidos, con triunfos de Gimnasia y San José sobre Agrario Rocamora y Rivadavia respectivamente.

En el estadio Núñez, el Lobo fue contundente ante el Canario. Hernán Casse y Leonardo Herling en un par de ocasiones más los tantos de Matías Chiapella y Franco Pérez, redondearon un resultado final de 6 a 1. Iván Davrieux marcó el único tanto de Agrario, que terminó con diez por la expulsión de Franco Bonasegla.

En cancha de Rivadavia jugaron San José y el dueño de casa. Los de la Capilla volvieron a derrotar al Tricolor, al igual que en arranque del Apertura. Esta vez fue 1 a 0 con gol de Luciano Linares. Ambos terminaron con un hombre menos. En Rivadavia vio la roja Gabriel Godoy, mientras que Carlos Ferreyra se fue antes en San José.

La fecha había comenzado el sábado con el triunfo de María Auxiliadora 1 a 0 sobre La China y el empate sin goles entre Atlético Colonia Elía y Engranaje. Cabe recordar que fueron postergados los partidos entre Almagro – Parque Sur y Lanús – Atlético Uruguay.

Síntesis

Gimnasia 6 – Agrario Rocamora 1

Goles: Hernán Casse-2-, Leonardo Herling-2-, Matías Chiapella y Catriel Pérez (G); Iván Davrieux (AR)

Expulsado: Franco Bonasegla (AR)

Árbitro: Gustavo Pérez

Cancha: Gimnasia

San José 1 – Rivadavia 0

Gol: Luciano Linares (SJ)

Expulsados: Carlos Ferreyra (SJ); Gabriel Godoy (R)

Árbitro: Juan Carlos Ardetti

Cancha: Rivadavia

Posiciones

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Gimnasia 3 1 1 0 0 6 1 5 2 Atlético Colonia Elía 1 1 0 1 0 0 0 0 3 Parque Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Lanús 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Rivadavia 0 1 0 0 1 0 1 -1 6 La China 0 1 0 0 1 0 1 -1 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF 1 María Auxiliadora 3 1 1 0 0 1 0 1 2 San José 3 1 1 0 0 1 0 1 3 Engranaje 1 1 0 1 0 0 0 0 4 Atlético Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Almagro 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Agrario Rocamora 0 1 0 0 1 1 6 -5