Victoria y alivio para el Deca

Atlético Uruguay volvió a la victoria ayer al vencer al Viale FC, por la sexta fecha del Torneo Federal B. El partido se jugó en el estadio Simón L. Plazaola de Concepción, con buen arbitraje de Toci. Cabral y Colaprieto marcaron para el Decano. Fue expulsado Elías en la visita.

También se enfrentaron los elencos concordienses de Libertad y Colegiales, en el ‘Parque Mitre’. Fue triunfo del ‘Lobo’ por 2 a 1 con goles de Maximiliano Morillo (16’ pt) y Cristian Sánchez (38’ st). Tomás Legarreta había conseguido la parda transitoria para el ‘Pompeyano’ a los 27’ del complemento.

SÍNTESIS

ATL. URUGUAY 2

Facundo Espíndola

Jonathan Valle

Enzo Rougier

Joaquín Colapietro

Mariano Albornoz

Juan Manuel Navarrete

Sebastián Acuña

Facundo Garmendia

Angel Gómez

Joaquín Rodríguez

Joaquín Cabral

DT: Demus – Tonelotto

VIALE FBC 0

Lucas Rodríguez

Emanuel Moreira

Brian Nickel

Pedro Suárez

Juan Elías

Nery Segovia

Paúl Thuot

Oscar Vallejo

Pablo Rodríguez

Joel Alzugaray

Nicolás Musso

DT: Angel Rodríguez

Goles: 39’ pt. Joaquín Cabral (AU) y 19’ st. Joaquín Colapietro (AU). Cambios: 10’ st. William Sosa por Garmendia -lesionado- (AU); 22’ Heber Chapino por Suárez (V); 35’ Gabriel Monzón por J. Rodríguez (AU) y 43’ Hernán Palacio por Acuña (AU). Expulsados: 33’ Juan Elías (V). Amonestados: J. Rodríguez, Albornoz y Sosa (AU); Alzugaray y Nickel (V). Arbitro: Nicolás Toci. Estadio: ‘Simón Luciano Plazaola’, de Atl. Uruguay.

RESULTADOS (6ª fecha)

Atl. Villa Elisa 2-0 Arsenal

Dep. Achirense 3-1 Belgrano

Santa María de Oro 2-2 Cosmos FC

Atlético Uruguay 2-0 Viale FBC

Libertad 2-1 Colegiales

PRÓXIMA FECHA (7ª)

Belgrano vs. Atl. Uruguay

Arsenal vs. Dep. Achirense

Viale FBC vs. Santa María de Oro

Cosmos FC vs. Libertad

Colegiales vs. Atl. Villa Elisa

POSICIONES

REGIÓN LITORAL SUR – ZONA A

Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif. gol Puntos

ACHIRENSE 6 3 2 1 13 6 7 11

LIBERTAD 6 3 1 2 7 5 2 10

ARSENAL 6 3 1 2 8 7 1 10

STA. M. DE ORO 6 3 1 2 10 10 0 10

ATL. URUGUAY 6 2 3 1 8 6 2 9

ATL. VILLA ELISA 6 2 2 2 7 6 1 8

COLEGIALES 6 2 1 3 5 7 -2 7

VIALE FBC 6 1 3 2 4 6 -2 6

COSMOS FC 6 1 2 3 6 10 -4 5

BELGRANO 6 1 2 3 5 10 -5 5