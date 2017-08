Un nuevo desafío para la Comisión Autódromo y cambio de aire para Competición Especial 850



Días atrás, se concretó finalmente lo que trascendía, sobre el posible acercamiento de dos instituciones importantes para el deporte motor entrerriano, Competición Especial 850 y Autódromo Concepción del Uruguay.

A partir del 16 de agosto de este año y hasta el 31 de diciembre de 2019, El autódromo de concepción del Uruguay, manejara los destinos de la Categoría local.

Mediante la firma de un contrato se dispuso el traspaso de Competición Especial 850 al Autódromo de Concepción del Uruguay. Tal como reza el documento en su primer artículo, la categoría conferirá al autódromo todos los derechos inherentes a la parte deportiva, difusión, organización, realización de campeonatos, técnica y penalidades, como así también de la parte económica.

El acuerdo contempla un lapso de dos años y cuatro meses de duración, la comisión de la categoría mantendrá su estructura jurídica.

Como primeras acciones, el Autódromo a través de su presidente Roberto Rougier se focalizó en dialogar con aquellos pilotos que tienen autos y no están en actividad e invitarlos y ponerse a disposición , con lo que ya hay algunos regresos que se pueden concretar a la brevedad, la idea es bajar los costos de la inscripción, entre otras cosas para fortalecer una Clase Procar que tiene mucho potencial para perfilarse como categoría referente a través de su paridad y economía, y una Clase C que da sus primeros pasos y busca seguir sumando unidades al parque existente.

Por último se invita a quienes no estén en actividad y quieran sumarse a las distintas clases, como así también a nuevos pilotos a evacuar sus dudas con la comisión directiva del autódromo que se encuentran a disposición, contactándose con Roberto Rougier tel. 3442547702 y Julian Forclaz, tel. 3442406544