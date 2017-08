Torneo Clausura 2017 Femenino “Ni Una Menos”

Luego de la suspensión por lluvia de la jornada programada para este sábado, la 1ª Fecha del Clausura Femenino “Ni Una Menos” se reprogramó para el próximo lunes en cancha de Parque Sur.

Programación 1ª Fecha

Lunes 21/08

Cancha: Parque Sur

09:30 María Auxiliadora vs. Engranaje

10:45 Defensores del Oeste vs. Atlético Uruguay

12:00 San Marcial vs. Unión

13:15 Los Gorilas vs. Agrario Rocamora

14:30 Almagro vs. La China

15:45 Gimnasia vs. Don Bosco

17:00 Parque Sur vs. Sporting

Libre: Boca Juniors (Colonia Elía)