Todo el fútbol para el fin de semana

Completo informe del Departamento de prensa dela Liga de fútbol uruguayense sobre la actividad de este fin de semana, partidos, horarios y samcionados en todas las categorías.



Torneo Clausura 2017 Infantil y Juvenil “Neris Vernay”

Programación 1ª Fecha

Sábado 26/08

Cancha: María Auxiliadora

María Auxiliadora vs. Engranaje

10:00 6ª División (2003)

11:00 8ª División (2005)

12:00 Sub 15 (2002)

13:00 7ª División (2004)

14:50 Categoría 2007

15:10 Categoría 2010

16:00 Categoría 2008

16:50 Categoría 2006

17:20 Escuelita

Cancha: Atlético Colonia Elía

Atlético Colonia Elía vs. Agrario Rocamora

12:00 8ª División (2005)

13:00 7ª División (2004)

14:10 Categoría 2007

15:00 categoría 2009

15:50 Categoría 2006

Cancha: Don Bosco

Don Bosco vs. Rivadavia

11:00 7ª División (2004)

12:00 Sub 15 (2002)

13:10 6ª División 2003

14:10 Categoría 2009

15:10 Categoría 2006

15:50 Categoría 2008

16:30 Categoría 2010

17:00 Categoría 2007

Cancha: Atlético Uruguay

Atlético Uruguay vs. Parque Sur

11:00 7ª División (2004)

12:00 Sub 15 (2002)

13:10 Categoría 2007

15:00 Categoría 2006

15:50 Categoría 2009

Domingo 27/08

Cancha: Almagro

Almagro vs. Gimnasia

12:00 7ª División (2004)

13:00 8ª División (2005)

14:00 Categoría 2008

14:50 Categoría 2006

15:40 Escuelita

16:15 Sub 15 (2002)

—————————————————————————————————

Torneo Clausura 2017 Femenino “Ni Una Menos”

Programación 2ª Fecha

Domingo 27/08

Cancha: Don Bosco

09:30 Engranaje vs. Parque Sur

10:45 Don Bosco vs. Almagro

12:00 Atlético Uruguay vs. María Auxiliadora

13:15 Agrario Rocamora vs. Defensores del Oeste

14:30 Sporting vs. San Marcial

15:45 Unión y Recreo vs. Gimnasia

17:00 La China vs. Boca Juniors (Colonia Elía)

Libre: Los Gorilas

—————————————————–

TRIBUNAL DE PENAS L.F.C.U

Resolución 24/17

Concepción del Uruguay, 23 de Agosto de 2017