Temporal en todo el departamento

El temporal de esta noche fue particularmente severo en Libaros. Ráfagas de viento afectaron varias granjas de pollos y numerosas casas.

La lluvia, por momentos torrencial, fue acompañada de intensa actividad eléctrica y granizo de diversos tamaños.

Miguel Diaczun reportó a FM RIEL que el fenómeno fue entre las 20:30 y 21 horas, y que la peor parte duró 15 minutos. El panorama que se observa ahora (21:30 horas), que dejó de llover, es preocupante por la gravedad de los daños, “viviendas, galpones con y sin pollos, el arbolado público sufrieron la peor parte de un temporal fuerte, muy fuerte como pocas veces vimos”.

Diaczun indicó que “por milagro no hay heridos”, que las memoriosos no recuerdo algo así desde los años ’60. “Todos los cables están enviando el suelo…nunca vi un desastre como este”, resumió un granjero.

Entre los tantos galpones afectados uno fue “arrancado” por la fuerza del viento y no permite el paso por Ruta 20, en en lugar, según indicó una vecina, hay un cable de alta tensión que fue “depositado” por el viento que tumbó una columna.

Bomberos de Basavilbaso dispusieron de un operativo especial para asistir a los vecinos.