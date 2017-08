Se agudizan los controles de condiciones de trabajo en el departamento Uruguay

Se vienen realizando desde la Seccional 415 de la UATRE, conjuntamente con la Secretaria de Trabajo de Entre Ríos, distintos relevamientos de personal en los establecimientos rurales y avícolas del departamento Uruguay.

Así lo confirmaron desde la sede gremial, destacándose que no sólo se controla el trabajo no registrado, si no también que se le esté abonando según corresponda las diferentes categorías, como así también en el caso de los trabajadores avícolas que se le pague según la resolución 119/14.

Mario López, secretario general del Gremio Rural del departamento Uruguay, resaltó además el trabajo en conjunto con la Delegación Provincial del Trabajo de Concepción del Uruguay, a cargo del Dr Héctor Acosta como así también la coordinación desde la Secretaría Provincial del Trabajo y de su secretario, Oscar Balla.

“Sin un trabajo en conjunto nada se lograría” afirmó López, finalizando diciendo que “Seguiremos con estos operativos y trabajando día a día por la dignificación del trabajo rural”.