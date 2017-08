Rindieron homenaje a Mariela Suarez

Se llevó a cabo el pasado lunes por la tarde en el Cementerio Municipal de Concepción del Uruguay, un homenaje a la reconocida artista plástica Mariela Suarez, al cumplirse el primer mes de su fallecimiento.

Por tal motivo, sus compañeros del Centro Cultural J.J. de Urquiza colocaron una placa en el panteón familiar en reconocimiento a su invalorable aporte como socia fundadora para la conformación del Centro Cultural.

Su hermano Fabián Suarez junto al Dr. Hugo Bacigalupo procedieron al descubrimiento de la placa donde se destaca la frase “Mariela. Honró la vida y el pincel reflejó la transparencia de su alma”.

Entre los presentes se encontraban familiares y amigos que recordaron con mucha emoción la personalidad de Mariela destacando su humildad y generosidad.

Quienes dirigieron unas palabras fueron la poetisa local Susy Quinteros y en representación del Centro Cultural el Escribano Manuel Cabral quien destaco aspectos de su vida personal por fuera del ámbito artístico como por ejemplo su amor por el río Uruguay. Las mismas se transcriben en el siguiente texto:

“Podemos decir que era una artista «creadora», en el sentido de hacer lo que deseaba, ponía en su trabajo cualquier idea o sentimiento que deseaba manifestar, y la acción de este trabajo sobre las personas absolutamente definido. Un trabajo de arte que era como un libro, donde transmitía sus ideas no directamente a través de palabras, sino a través de ciertos sentimientos que estimula conscientemente y de forma ordenada, sabiendo lo que está haciendo y por qué.- Indudablemente sin aspirar otro halago o recompensa la que conlleva el perfeccionamiento espiritual y anímico del espectador.-

Su aspecto filantrópico se canalizó en varias instituciones y asociaciones en que actuó, Asociación, así Amigos del Palacio San José, Federación Argentina de Amigos de Museos, Sociedad Argentina d e Escritores, Amigos de la Música y últimamente integrando la Comisión Directiva del “Centro Cultural Justo José de Urquiza” que le brinda este homenaje de reconocimiento.-

Con quién habla, tenía en común otra faceta, la náutica, la natación y el Club de Regatas.- En el último aniversario del club, cuando se brinda homenaje a los socios fallecidos, la propuse, como oradora y aceptando gustosa hizo una reseña pormenorizada de una de las peculiaridades de Regatas, que consistía en la concurrencia permanente de familias locales; que hoy paulatinamente va pasando.- Pero como su familia era amante de la naútica, la natación y la rivera.- Como nadadora vale destacar que a los 11 años, realizó una proeza deportiva, el cruce a nado del Río Uruguay, desde Costa Uruguaya en Paso Verá, hasta el Patagonia del Club de Regatas en el Arroyo Molino; un poco más de 8 mil metros, así lo refiere el Prefecto Andrés Rousseaux por un comentario del Diario La Calle de ese tiempo.-

Una vez me comenta, que no tenía más embarcación ?

Mariela le dije, vos no podes estar sin embarcación.- A los pocos días me comenta que tenía razón, por eso había ido a la náutica y se había comprado una, y ahora estaba “Chocha” disfrutándola.- Porque efectivamente, no iba a renunciar así no más, en pasear por nuestro Río Uruguay.-

Una gran amiga ha partido de este mundo, pero nos ha dejado muy lindos recuerdos y su obra, que formará parte de nuestras vidas para siempre, así que de alguna manera seguirá viviendo en nuestros corazones. Jamás olvidaremos a esta artista ejemplar.”.