Rettore festeja la sanción de la ordenanza que crea la terminal de camiones y playa de transferencia de cargas

El dirigente de la UCR paranaense y ex concejal Miguel Rettore hizo un reconocimiento al Concejo Deliberante de Paraná y en especial al Concejal Enrique Ríos, por la sanción de la ordenanza creando la Terminal de Camiones y Playa de Transferencias de Cargas para nuestra ciudad, la que fue promulgada por el Intendente Municipal.

“Cuando el Concejal Ríos me llamó interesado por ese proyecto presentado en el año 2012, sentí que el profuso trabajo realizado en nuestra gestión no había sido en vano y que el Edil Peronista Quique Ríos me buscara para compatibilizar ambas ideas me pareció un gesto de grandeza destacable.

Sabido es el estado de deterioro que presenta, desde hace muchos años, la trama vial urbana de Paraná y los problemas que esto ocasiona en los paranaenses que a diario circulan por ella, también el sistema de transporte de colectivos, taxis, remises, transportes escolares ven resentidos sus servicios por el mal estado de las calles, lo que configura diariamente un peregrinar caótico en la movilidad urbana.

Si bien este gobierno municipal encaró programas para resolver este problema, ha quedado demostrado que no alcanza y que hay que visualizar otras estrategias al respecto, las cuales no pasan por arreglar mas, sino por tomar las medidas conducentes para evitar que las calles se rompan continuamente, como pasa ahora.

En este orden de ideas, la Terminal de Camiones y Playa de Transferencia de Cargas cumplirá un papel fundamental, ya que ningún camión que exceda la carga máxima que fija la Ley Federal de Tránsito podrá utilizar nuestra trama urbana, como se hace hasta ahora, sino que deberá estacionar en esa Terminal de Camiones en las afueras de la ciudad y trasbordar su carga en vehículos utilitarios y camionetas para que la distribuyan dentro del ejido de ciudad.

Si en cada problema de la ciudad y en cada tema municipal, concejales de distintos partidos políticos trabajan mancomunadamente buscando las distintas soluciones, no me cabe ninguna duda que eso redundará en beneficio de todos los paranaenses”.