René Richard: “Acá se viene a jugar bien al básquet”

Cabe destacar que este martes se sumó como estaba previsto el venezolano Emiro Hernández Freitez, tras largas horas de vuelo. Conoció el Gigante y fue presentado a sus compañeros por la mañana. El equipo no pudo realizar trabajos por la tarde en el CEF debido a la lluvia.

-René, ¿en qué trabajarás en esta pretemporada?

-La pretemporada es clave para combinar la parte física con la técnica individual y desde eso generar el juego en conjunto tratando de respetar siempre el buen básquet. Yo destaco eso. Siempre intentamos jugar al básquet y en el torneo anterior todos nos reconocieron eso.

-¿Qué se les dice a los jugadores que se suman al club?

-Inculcarles la filosofía de juego que a mí me gusta. Que sepan que será un desafío muy duro pero acá a Parque Sur se viene primero a jugar bien al básquet, segundo a hacerlo con actitud y tercero a defender y transpirar la camiseta de un club que de a poco se va haciendo conocido en todo el país. Y no es poca cosa el esfuerzo que se hizo para retener a los que seguirán en el club.

“Cuando se lesionó Joseph yo llamé a la Confederación y me dijeron que no podía cambiar ningún jugador. Todos los equipos habían cambiado americanos, habían sumado bases. Nosotros no habíamos cambiado ninguno y cuando quisimos hacerlo por una lesión no nos dejaron hacerlo por reglamento. No estoy de acuerdo, pero respetamos eso”.