Reclamaron por caballo en estado de abandono

Vecinos de Villa Las Lomas Norte, se movilizaron este jueves por la mañana al descubrir a un caballo en evidente estado de abandono, que se encontraba tendido en un terreno de calles Artusi y 24 del Oeste, desde hacía más de 12 horas.

Ante esta situación, llamaron a miembros de Ayuda Animal y Protección Equina, que desde hace mucho tiempo (con sus propios medios) vienen trabajando para salvar a animales en riesgo por abandono o malos tratos de sus dueños.

Alertado de lo que estaba sucediendo, 03442 estuvo en el lugar, donde dialogó con María Ángela Bruzuela, miembro de estas agrupaciones, quien señaló que fueron llamadas ante este lamentable suceso, quien dijo “Me llamaron muy temprano y nos movilizamos. Al llegar acá nos encontramos con el caballo tirado en el suelo sin poder incorporarse, por lo que comenzamos a llamar a la Municipalidad, la Policía y Bomberos, ya que este animal estaba así desde ayer por la tarde, sin que nadie haga nada. Los Bomberos nos dijeron que venían, la Municipalidad avisó que iban a venir pero estaban demorados por unas castraciones y desde la Policía nos manifestaron que ellos no intervienen en estos casos. El problema es que no podemos trasladarlo ya que no tenemos los elementos y necesitamos que alguien tome las medidas necesaria para resguardar a este caballo. Nosotros estamos trabajando para conformar la Asociación, pero por ahora solo nos movemos con nuestros medios y elementos. En este caso tenemos muchas contras ya que nos dicen que el caballo puede tener dueño y si lo llevamos podría reclamar, pero la verdad es que si tiene dueño, que se haga responsable, sino seguimos dando vueltas y nadie soluciona nada”.

“Ahora llegó una mujer que dijo que era la dueña, pero no tiene ni un papel que lo certifique. También dijo que fue a un veterinario, pero no sabe quién es y que le recetó. No se le puede dar un caballo a gente irresponsable y esto no ponerse en contra de quienes necesitan de un caballo para trabajar, pero es necesario que aprenda a cuidarlos. Hay que hacer las cosas bien”, finalizó.

Momentos más tarde, tras la llegada de los Bomberos Voluntarios (primero en llegar), arribaron agentes de Tránsito de la Municipalidad que tomaron los datos de la supuesta dueña y el médico veterinario de la Municipalidad, doctor Ignacio Albanese, quien constató el estado del animal, pero nada se podía hacer en ese momento, ya que movilizarlos implicaba ponerlo en riesgo.

Según el profesional, el equino estaba muy debilitado y (de no contarse con los medios para su traslado) era mejor dejarlo en ese terreno donde había pastos y aplicarles medicamentos y vitaminas, por lo que los “supuestos” dueños deberían atarlo y dejarlo hasta que se recupere, señalándose que en horas de la tarde concurriría al lugar Candela Tanarro, quien realizaría las aplicaciones de los medicamentos.

Los ocurrido deja a la vista diferentes sensaciones, ya que mientras hay vecinos que trabajan gratuitamente por el bienestar de los animales, como ser la joven Tanarro y las integrantes de estos grupos de ayuda, hay gente que no se preocupa por sus mascotas o animales de trabajo y les da lo mismo que sufran o estén en buen estado de salud y eso que son sus “herramientas” de trabajo.

Pero lamentablemente es evidente que existe un gran vacío en materia de prevención y de acción ante casos como este por parte del Estado y si bien existen ordenanzas para ser aplicadas, hay situaciones que parecerían no estar contempladas en estas, lo que demanda que “alguien” se siente y se decida a realizar un proyecto definitivo, ya que lamentablemente los animales no tienen voz para solicitarlo.