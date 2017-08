Promociones para regalar en el Día del Niño con tarjetas de crédito del NBER

El Nuevo Banco de Entre Ríos lanzó una promoción con descuentos y cuotas sin interés para comprar y regalar en el Día del Niño.

Bajo el slogan “Promociones que alegran a niños y no tan niños”, desde hoy lunes 14 y hasta el miércoles 16 del corriente, los usuarios de tarjetas de crédito del NBER tendrán beneficios en comercios adheridos de diferentes localidades de la provincia.

EN COMERCIOS DE INDUMENTARIA:

30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Sin tope de reintegro.

Comercios adheridos: La Tentación (C. del Uruguay), Masega (C. del Uruguay), Shalk’o (Gualeguay), Cachivache (Cerrito), Plaza Junior (Colón), Globito (Concordia), Mimo & Co (Concordia), Mimo & Co (Gualeguaychú), Garabatos Kids (Paraná), Mimo & Co (Paraná), Planeta Cartoon (Paraná) y Piccolo Mondo (Victoria).

EN JUGUETERÍAS:

20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Sin tope de reintegro.

Comercios adheridos: Casa Rubén (Concordia), Garo Garabato (Federal), Casa Daniel (Feliciano), Suipacha Juguetería y Librería (Gualeguaychú), Multicopias (Gualeguaychú), Rataplan (Gualeguaychú), Librería Borro (Gualuguay), Arco Iris (Larroque), Book Shop (Paraná), Cheeki Sharon (Paraná), Cabrol Rodados (Paraná), La Ñata (Paraná), Librería C&C (Paraná), Librería San Expedito (Paraná), Lua Sport (Paraná), Maravilloso Mundo (Paraná), Pincelada (Paraná), Pipa´s (Paraná), Aquarela (Ramírez), Hora Libre (San José), Juguetería Pizzico (Santa Fe), Bici Romeo (Villa Elisa) y Casa Luna (Villa Elisa).

Además, desde el lunes 14/8 hasta el domingo 20/8 inclusive, 10% de descuento en 12 cuotas sin interés en los locales de:

– Bazar El Entrerriano

– Musimundo

Todas las promociones y beneficios de las Tarjetas de Crédito NBER pueden consultarse en www.nuevobersa.com.ar.