Primer postergado del Clausura: suspendido Lanús – Atlético Uruguay

En el día de hoy el Consejo Directivo de la Liga de Fútbol recibió la notificación desde la Departamental Uruguay de la Policía de Entre Ríos que no se continúa con la medida de no prestar el servicio de adicional en cancha de Parque Sur. La medida obligó la suspensión del juego entre Lanús y Atlético Uruguay, correspondiente a la 1ª Fecha del Clausura, que estaba programado para el sábado en dicho escenario.

La postura de la fuerza de seguridad complica sobremanera el avance del certamen. La cancha de Parque Sur lleva más de 100 días de inhabilitación policial, desde el 17 de Abril, y a pesar de las mejoras realizadas y el esfuerzo de sus dirigentes no recibe el visto bueno.

Por otra parte la decisión de la mayoría de los clubes de no alquilar sus escenarios deportivos, le pone una cuota mayor de complejidad a la situación.

El Consejo Directivo llamará en las próximas horas a una reunión de Presidentes de Clubes afiliados, con el objeto de tratar la problemática y buscar las posibles soluciones, ya que en estas condiciones no se podrá avanzar con la normal marcha del segundo certamen oficial del año, el que se ve amenazado en su continuidad.

Programación 1ª Fecha

Sábado 05/08

Cancha: Atlético Colonia Elía

Atlético Colonia Elía vs. Engranaje

Horarios: 4ª División 12:00 * 3ª División 13:30 * 1ª División 15:30

Cancha: Engranaje

La China vs. María Auxiliadora

Horarios: 4ª División 10:30 * 3ª División 12:00 * Veteranos 14:00* 1ª División 15:30

Domingo 06/08

Cancha: Gimnasia

Gimnasia vs. Agrario Rocamora

Horarios: Veteranos 10:30 * 4ª División 12:00 * 3ª División 14:00* 1ª División 16:00

Cancha: Rivadavia

San José vs. Rivadavia

Horarios: Veteranos 10:30 * 4ª División 12:00 * 3ª División 14:00* 1ª División 16:00