Policía secuestró dos motos y un motor

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de San Justo mientras realizaban recorridas en prevención del delito y contravencional visualizaron a un grupo de jóvenes que se desplazaban en cuatro motos y una de ellas era remolcada donde ocupante llevaba una bolsa, en la zona del bulevar 1ro de Mayo de esa localidad.

Por tal motivo se les realiza un control moto vehicular, donde dos de los rodados se encontraban en regla

En tanto los otros dos, tratándose una de ellas Guerrero GL 110 c.c, donde su conductor de 16 años, no tenía la documentación habilitante. Y la otra que no, guiada por un ciudadano de 20 años de edad, al realizarle el control correspondiente no se encontraba en regla.

Así también se le solicito exhibiese lo que llevaba tratándose de un motor siendo de marca Suzuki que luego de chequearlo mediante el sistema resulta que tendría pedido de secuestro.

La situación es informada a la Fiscalía en turno quien dispone el secuestro de las motos, el motor y la correcta identificación de los motociclistas. Se continuaron con las actuaciones correspondientes.