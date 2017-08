Nueva fecha de la Liga Regional de vóley del Río Uruguay

Se juega en la Ciudad de San Salvador una nueva fecha de la Liga Regional masculina del Río Uruguay. Los representantes Uruguayenses de Rivadavia, Almafuerte y el C.E.F Nº 3 jugarán por la Zona”B”.

Este domingo en el Polideportivo Municipal de la Ciudad de San Salvador se llevará a cabo la 4º fecha de la Temporada 2017 de la Liga Regional del Río Uruguay. Este certamen es liderado actualmente por el equipo de la Asociacion Concordiense con 31 puntos seguido de La Armonia de Colón y el Sirio Libanés de Gualeguaychú con 28 unidades cada uno, y en esta cuarta fecha varios equipos definen su suerte y la posibilidad de descontarle puntos a los líderes de cara a las últimas dos fechas de la fase regular a disputarse en Setiembre en la ciudad

de Paysandú y en Octubre en Colón.

Por el lado de los equipos Uruguayenses, tanto Rivadavia, Almafuerte y el CEF Nº 3 competirán por la Serie “B” y compartirán la zona con el Club S y D Ubajay y el CEF Nº 4 de la ciudad de Concordia.

La jornada del domingo en el Polideportivo de San Salvador dará comienzo a las 9 hs, y la programación de la cancha 2 en donde intervienen los equipos de nuestra ciudad es la siguiente:

09:00 hs Club S y D Ubajay vs C.E.F Nº 4 -Concordia-

10:00 hs Almafuerte vs C.E.F Nº 3 -C del U-

11:00 hs Rivadavia vs C.E.F Nº 4 -Concordia-

12:00 hs Club S y D Ubajay vs C.E.F Nº 3 -C del U-

14:00 hs Rivadavia vs Almafuerte

15:00 hs C.E.F Nº 3 -C del U- vs C.E.F Nº 4 -Concordia-

16:00 hs Club S y D Ubajay vs Almafuerte

17:00 hs Rivadavia vs C.E.F Nº 3 -C del U-

18:00 hs Almafuerte vs C.E.F Nº 4 -Concordia-

19:00 hs Rivadavia vs Club S y D Ubajay

Las delegaciones partirán temprano por la mañana de sus respectivas

sedes Sociales.