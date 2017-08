Martínez Garbino: ““estemos en presencia de un viejo sistema de boletas de papel, arcaico”

El precandidato a diputado nacional por el Encuentro Social, Emilio Martínez Garbino, lamentó que ante un nuevo proceso electoral “estemos en presencia de un viejo sistema de boletas de papel, arcaico, que ha mostrado en las últimas elecciones su más rotundo fracaso”.

“No pareciera tener explicación –continuó- que tanto el kirchnerismo entrerriano como Cambiemos no se hayan puesto de acuerdo en una reforma política que era un fuerte reclamo social de transparencia y de profundos cambios en la forma de hacer política”.

El exintendente de Gualeguaychú dijo que “se ha perdido la oportunidad de trabajar sobre una reforma electoral seria y que no represente los intereses de los poderosos de turno. Y se ha fracasado porque los mismos que hirieron de muerte el actual sistema que agoniza, quieren perpetuarlo para sacar provecho”, criticó.

“El sistema actual de votación no transmite transparencia. Y en él se agazapan los corruptos, los que necesitan un sistema obsoleto. Esas viejas prácticas son parte de un pasado que debemos dejar atrás. Ya nadie quiere eso y el próximo domingo es una buena oportunidad para castigar esa forma de hacer política y a quienes la sostienen”, remarcó.

Para el candidato de Encuentro Social “es indispensable que la gente vaya a votar. Que se exprese. Que demuestre su opinión a través del voto. A lo largo y ancho de la provincia escuchamos las quejas de la gente sobre un bipartidismo que se repite en los fracasos, por eso ahora tiene la chance de votar algo distinto. Buscar un cambio de verdad, otra forma y otras personas, sino estamos convalidando lo que tanto criticamos”, aseguró.

En tanto, Martínez Garbino afirmó sentirse capaz de “representar a los entrerrianos, con una propuesta alejada de los fanatismos que dividen a la sociedad hace tantos años. Vocación de poder es tener convicciones, ideas nuevas, abrir el juego y pensar y construir priorizando lo que nos une y no lo que nos separa”.

Asimismo, indicó que “somos parte de esos ciudadanos que exigen que sus demandas sean escuchadas y resueltas y que creen en la democracia, la alternancia y la participación ciudadana como método de resolución de esas demandas. Esta posición no nos ata a ninguno de los dos oficialismos de turno. El tema de fondo es que se viene un Congreso diferente, donde no hay mayorías para el Ejecutivo ni tampoco hay minorías abrumadoras. Ahora un grupo de 2 o 3 diputados, puede cambiar el curso de una ley. Y estamos dispuestos a dar esa pelea, sólo respondiendo al mandato que nos otorga la gente. Vamos a votar lo mejor para los entrerrianos, no lo que un partido político diga de acuerdo a sus intereses.

Por último, destacó que “tenemos una vasta experiencia en gestionar y la vamos a poner al servicio de la gente. Sabemos que mucha gente es en gran medida indiferente a estas elecciones porque se ha cansado de que le prometan y no le cumplan. Pero la indiferencia es el peor camino de protesta. El próximo 13 de agosto hay que ir a votar, apelando a la memoria, pero mirando al futuro. Vayamos juntos”, finalizó.