Lanzan agrupación provincial “Viva Perón. Viva Entre Ríos” para trabajar por el renacimiento del Partido Justicialista entrerriano

Con una nutrida concurrencia de militantes peronistas se lanzó, el domingo último, la agrupación que trabajará por el renacimiento del Partido Justicialista en la provincia de Entre Ríos.

La reunión celebrada en Villaguay, contó con representantes de los 17 departamentos de la provincia de Entre Ríos. Su principal referente, el doctor Augusto Allasino indicó que “cuando pase esta elección, deberemos ser llamados para potenciar el peronismo para el 2019?.

El lanzamiento realizado en la sede del colegio de los Maestros Mayores de Obra, sito en la ciudad de Villaguay tuvo presente a la totalidad de la Mesa provincial de la lista 1 “Viva Perón – Viva Entre Ríos” que competirá el próximo 13 de agosto en las PASO por el Partido Justicialista y los referentes de la misma de toda la provincia de Entre Ríos.

Augusto Allasino aclaró que “la idea nuestra no es hacer un acto masivo, primero porque no estamos en condiciones de pagar diez colectivos y con eso juntar seiscientas personas. Si no que el objetivo nuestro es organizar esta reunión en la cual intercambiemos ideas y donde cada uno de su opinión de cómo ve la elección y cómo está trabajando en su departamento y sobre qué es lo que ustedes piensan se debería hacer a futuro.”

Asimismo, señaló que “cuando pase esta elección – la de octubre del 2017 – hay que empezar en cada lugar, en cada ciudad, a conversar con los compañeros” y sentenció, “deberemos ser llamados para potenciar el peronismo para el 2019”.

De ésta forma y con la presencia de representantes de los diecisiete departamentos entrerrianos, la Mesa provincial de la lista 1 “Viva Perón – Viva Entre Ríos” experimenta un salto cualitativo desde el punto de vista político dado que trasciende el armado electoral que tenía previsto para las próximas elecciones legislativas y se transforma en una agrupación política que trabajará por dentro del Partido Justicialista para lograr el renacimiento del peronismo entrerriano y con un objetivo definido: potenciar al Justicialismo entrerriano para el 2019.

