Jorge Cafrune 80 años de su nacimiento

El 8 de agosto 1937 “La Matilde· de El Sunchal, cerca de Pericos del Carmen, Provincia de Jujuy nacía este gran folclorista, hijo de Jorge un gaucho muy popular, cantor de bagualas y protagonista de varios duelos criollos y Matilde Herrera.

Mientras cursaba sus estudios secundarios en la capital jujeña tuvo como su primer maestro de guitarra a don Nicolas Lamadrid, luego emigro a Salta con toda su familia, allí conoció a Luis Alberto Valdez, Tomás Campos y Gilberto Vaca, con quienes formó su primer grupo: Las Voces del Huayra. Con esta formación grabó en 1957 su primer disco de acetato, en la compañía discográfica salteña “H. y R.”.

En esa época fueron “descubiertos” por Ariel Ramírez, quien los convocó para acompañarlo en una gira por Mar del Plata y varias provincias. Luego Cafrune y Valdez fueron convocados al Servicio militar y el grupo alternó su formación original con reemplazos de José Eduardo Sauad y Luis Adolfo Rodríguez. Ante una nueva convocatoria de Ramírez, Cafrune forma un nuevo grupo, “Los cantores del Alba”, acompañado por Tomás Campos, Gilberto Vaca y Javier Pantaleón. Luego de esa presentación, Cafrune decide continuar su camino en solitario y abandona el nuevo grupo.

Luego de su presentación en Salt, emprende una gira por el litoral y llega Buenos Aires donde la suerte le es esquiva, viaja a Uruguay (donde tiene su debut televisivo en canal 4 Montecarlo) y Brasil a su regreso Jaime Dávalos quien lo convence para debutar fuera de programa en Consquin donde el público lo consagra, más tarde se conoce con José Larralde a quien promociono.

En 1967 presenta la gira “De a caballo por mi Patria”, en homenaje al Chacho Peñaloza. En esta gira Cafrune recorrió el país al estilo de los viejos gauchos, llevando su arte y su mensaje a todos los rincones. Sus objetivos también incluían captar los paisajes a través de la fotografía y la filmación de cortometrajes televisivos, además de la recopilación de datos sobre las formas de vida, costumbres, cultura y tradición de las diversas regiones. La gira fue ruinosa para su economía, pero fue un gran éxito si se tienen en cuenta los verdaderos objetivos que se habían propuesto. Entre 1972 y 1974, Jorge Cafrune formó un dúo con el niño Marito (1960-) con quien grabó discos e hizo varias giras por el país, España y Francia.

Luego integra una Comitiva Artista de gira por Estados Unidos y España, el éxito alcanzado en este último país se radica allí donde forma Pareja con Lourdes López Garzón, regresando al país al morir su padre en 1977, el gobierno peronista había sido derrocado ( él se identificaba como peronista), sin embargo y pese a que muchos artistas se exiliaban el decidió quedarse y en 1978 en el festival de Consquin el público le pide que cante Zamba de mi Esperanza , aunque otra versión sostiene que fue El Orejano,…, Cafrune accedió argumentando que “aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar”,…, según el testimonio de Teresa Meschiatti esa fue su sentencia de muerte un oficial del campo “La Perla” de apellido Villanueva expresó “ hay que matarlo para prevenir a otros”.

El 31 de enero junto a su amigo Fino Gutiérrez parte desde plaza de Mayo hacia Yapeyú, llevaba tierra de Boulogne Sur Mer, en homenaje a San Martín en el centenario de muerte, al respecto Cafrune había dicho (según Héctor Ramos),…, “Me amenazaron diciéndome que si hago el viaje moriré. Dicen que un zurdo no puede mancillar la tierra de San Martín. Siempre dije que no soy comunista, que soy nacionalista con `c` y no con `z` y que no me alineé como cantor de protesta. Yo le canto al pueblo”,…, una camioneta conducida por un joven de apellido Días, lo atropella a él y a su amigo que marchaba unos 200 metros más adelante a la altura de Benavides, fallece mientras era trasladado al Instituto del Tórax de Vicente López.

En “Militancia de la canción. Política en el canto folclórico de la Argentina 1944-1975”, libro donde volcó su tesis de Maestría en Historia de la Universidad Di Tella, el especialista Carlos Molinero indica que un Cafrune agonizante expresó: “Es mejor que me maten…no aguanto más…Te encargo mis hijos, que no les pase nada”.

Al respecto Teresa Meschiatti expreso que el mismo oficial Villanueva y otros celebraron con gran algarabía la muerte de “El Turco”, que nos legara un repertorio de interpretaciones consideradas únicas por un público que lo idolatro. Lo sobrevivieron 6 hijos de los cuales una de ellas Yamila sigue sus pasos en el camino del folclore.

Elías Almada – DNI 14936811

Email: almada-22@hotmail.com