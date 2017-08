Igualdad sin goles, penales que no sirvieron y habrá sorteo el martes

El Seleccionado Sub 15 igualó de visitante sin goles con su par de Concordia. Ambos terminaron con 4 puntos en la Zona 1, igualados en diferencia de gol, ambos con tres a favor y nada en contra. Se patearon penales y ganó Concepción. La Federación Entrerriana comunicó que el reglamento preveía en este caso de paridad la definición por sorteo. Será el martes 22 por la Lotería nocturna de Entre Ríos cuando se defina quién clasifica a la Etapa Final.

Se jugó en cancha de San Lorenzo de Villa Adela, Concordia, el partido por la 3ª Fecha del Nacional de Selecciones Sub 15, en su Etapa Clasificatoria-Zona 1. Concordia recibió a Concepción del Uruguay e igualaron 0 a 0, en un partido con poco brillo futbolístico. Enredado, sucio, de dientes apretados, con el nerviosismo de una final.

La paridad en el resultado dejó en la Zona a ambos equipos con 4 puntos, igual diferencia de gol, con 3 goles a favor y ninguno en contra. Esto llevó a todos en Villa Adela a vivir una definición por penales, que ganaron los uruguayenses. Ese fue el gran error generalizado. Jugadores y cuerpos técnicos de Concordia y Concepción del Uruguay, terna arbitral, el periodismo presente, el público, todos convencidos que era la manera de definir quién clasificaba a la Etapa Final.

Sin embargo, la Federación Entrerriana de Fútbol informó que “en el partido Concordia vs. Concepción del Uruguay se ejecutaron penales como definición, cuando en realidad no correspondía, en caso de igualdad como la dada con estas dos Ligas corresponde sorteo.

De esta manera el próximo martes 22 por Lotería de Entre Ríos nocturna se sorteará quien pasa a la siguiente fase. Correspondiéndole a Concordia bolilla par y Concepción del Uruguay impar. O sea que quien acierte la unidad del primer premio de dicha Lotería resultará favorecido.“

Habrá que esperar hasta el martes entonces para saber cual de las dos selecciones participará de la Fase Final a jugarse en Septiembre en la ciudad de Villaguay.

Síntesis

Concordia 0 – Concepción del Uruguay 0

Concordia: Simón Acevedo; Santiago Burruchaga, Santiago Palmerola, Kevín Rodríguez y Pedro Ayala; Samier Bonasola, Diego Ojeda y Juan Caballero; Axel Diaz; Emiliano Blanco y Mauricio Merlo DT: Sebastián Garber

Concepción del Uruguay: Benjamín González; Matías Caraballo, Cristian Zurraco, Mateo Amarillo y Mauro Da Silva; Tomás Delfino, Joaquín Sommer y Agustín Calvi; Santiago Salas; Alexander Ledesma y Joaquín Marnini Rasso DT: Carlos Amarillo

Cambios: ST: reinicio Andrés Romero x Sommer (CdelU); 11’ Patricio Banchero x Blanco (C); 15’ Tulio Fernández x Marnini Rasso (CdelU); 26’ Agustín Kuttel x Ledesma (CdelU); 27’ Uriel Olivieri x Caballero (C); 31’ Nicolás Romero x Delfino (CdelU) y 39’ Francisco Russo x Ayala (C)

No ingresaron: Lautaro Franchesque (CdelU); Matías Vázquez y Ramiro Huerta (C)

Expulsado: ST: 22’ Mauricio Merlo (C)

Terna Liga de Federal

Árbitro: Walter Gallego

Asistentes: Carlos Díaz y Ángel Servín

Cancha: San Lorenzo (Villa Adela)