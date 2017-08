Giano: “Frigerio junto con Cavallo fue uno de los responsables del desfinanciamiento estructural de Entre Ríos en los 90”

El senador Ángel Giano (PJ Concordia) salió al cruce de las declaraciones que formulara, en las últimas horas, el ministro del Interior Rogelio Frigerio quien criticó al Gobernador Bordet por su gestión y al ex gobernador Urribarri por su aspiración presidencial . Giano le recuerda a Frigerio su actuación como funcionario menemista en la operación política y técnica del llamado Pacto Fiscal en 1992, por el cual la provincia cedió el 15 % de sus recursos de coparticipación, entre otros perjuicios económicos.

“ Creo que de la mano de una dirigencia radical que ha ido contra su origen popular e ideología progresista, se va formando la idea de que Frigerio es una suerte de virrey en estos territorios. Pero en verdad, se trata un dirigente que era peronista y fue funcionario de Menem en el equipo de Cavallo, y que como integrante del equipo de Economía e Interior que en 1992 obligó a las provincias a ceder el 15 por ciento de la coparticipación de impuestos, aceptar hacerse cargo del gasto educativo y de salud sin la transferencia de recursos, que constituyen la principal causa de los problemas financieros estructurales del Estado entrerriano. Solo hay que ver los diarios de la época para verlo al joven ministro Frigerio a cargo de los acuerdos con los gobernadores de entonces”, dijo el senador por Concordia Ángel Giano.

Giano salió así al cruce de las declaraciones del ministro del Interior Rogelio Frigerio quien criticó con dureza al Gobernador Bordet por su gestión y al ex gobernador Sergio Urribarri por sus aspiraciones presidenciales y a ambos, por las supuestas dificultades económicas que enfrenta la provincia.

“ Por esas épocas Frigerio estaba –recuerdó Giano- en todas las reuniones en las que se negoció la cesión de recursos de las provincias a la Nación. Hoy pretende ser entrerriano porque tiene una propiedad en el Departamento Islas donde no vive y perdió Cambiemos por 17 puntos”.

Agregó el senador que a su juicio “ahora Frigerio se ha reciclado en el PRO y en el Gabinete de Macri donde, por considerarlo dirigente político venido del peronismo, no logra ser totalmente aceptado en la mesa chica de Macri, que priorizan empresarios como funcionarios para hacer negocios con el Estado, en perjuicio de los que menos tienen. Por ello algunos dirigentes medios expresan que su latente expectativa, como premio menor, es aspirar por la gobernación de Entre Ríos”.

“ Ahora quiere hacer creer que al Gobernador Bordet lo ayudan para pagar sueldos. cuando en realidad le adelantan recursos que se lo empiezan a descontar a partir del 20 de cada mes. y la Provincia por ello no le debe, y al ex gobernador Urribarri le endilga lo que fuera su legítima ambición presidencial, que fuera acompañada por muchos entrerrianos a partir de la elección legislativa de 2013 y la relaciona con una situación financiera de tipo estructural de la que Frigerio, Cavallo, entre otros, son los claros responsables originales. La combinación de la gestión de tales funcionarios ha significado en el tiempo la pérdida para la provincia, de una suma equivalente a varios presupuestos enteros, y eso se demuestra fácilmente”, enfatizó.