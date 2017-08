Fútbol en los Juegos Evita

Organizado por la Dirección de Deportes Municipal se disputaron en las canchas del Club Atlético Uruguay las “Finales Departamentales de Fútbol Masculino de los Juegos Nacionales Evita” para las categorías sub 14 y sub 16 con la participación de los municipios de Basavilbaso, Santa Anita, Pronunciamiento y C. del Uruguay representada por los ganadores de la instancia local.-

Los resultados fueron los siguientes:

Categoría sub 14:

Basavilbaso 1 vs Escuela Técnica N° 1 de C. del Uruguay 0

Escuela Técnica N° 1 CdelU 1 vs Santa Anita 0

Basavilbaso 2 vs Santa Anita 0

Ganador: Basavilbaso clasificó para la instancia provincial.-

Categoría sub 16:

Santa Anita 3 vs Pronunciamiento 0

Don Bosco-AOEM CdelU 3 vs Basavilbaso 1

Santa Anita 3 vs Don Bosco-AOEM 0

Ganador: Santa Anita clasificó para la instancia provincial.-

Las etapas locales y departamentales de los Juegos Evita culminarán este Martes 8 de Agosto con la disciplina de Handball Masculino sub 16 en las instalaciones del Centro Educación Física N° 3 a partir de las 9,30 hs.-