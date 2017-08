Fue inaugurada ante gran cantidad de público la Cátedra Abierta “Flavia Mena”

Este viernes comenzó a dictarse la Cátedra Abierta “Flavia Mena: Aportes para pensar y hacer la inclusión”, organizada por el Instituto “Carolina Tobar García” y la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y que tuvo a la Dra Graciela Frigerio como primera disertante.

En un salón del Colegio colmado, y con mucha emoción flotando en el aire, la gran repercusión de esta actividad obligó a colocar una pantalla en las galerías del histórico colegio con más de 150 sillas para la gente que no pudo ocupar el cupo de 400 inscriptos con que se cerró la Cátedra.

En la inauguración de esta cátedra la rectora del Instituto, Prof. María Fernanda Giqueaux, visiblemente emocionada recordó la figura de Flavia Mena, inspiradora de esta instancia de capacitación “queremos que sea un espacio de encuentro, reflexión, intercambio, formación académica, un lugar en el que surjan todas las inquietudes a través de nuevos cuestionamientos que hacen al pensar y hacer la inclusión, eso es lo que a ella le hubiera complacido”.

Seguidamente, el Intendente José Lauritto no pudo ocultar el momento de extrema emoción: “Esta cátedra la soñamos. Muchas gracias a todos. Me cuesta mucho poder expresarlo, pero de corazón muchas gracias. Hoy está aquí alguien a quien Flavia quería y respetaba mucho, Graciela Frigerio. En este tiempo duro para nosotros yo valoro y rescato que hayan reconocido en la lucha de ella tres cosas: el reconocimiento del otro, la firme convicción en la igualdad en las condiciones de posibilidad de los seres humanos y lo que para ella fue demasiado importante, la educación como una oportunidad de libertad. Por eso, en nombre de su familia, muchas gracias por este día que no vamos a olvidar”,

La protagonista

Graciela Frigerio reconocida pedagoga argentina, doctora en Educación en la Universidad de La Sorbona (París, Francia) subió luego a iniciar su cátedra: “Que difícil es volver a acomodar las emociones después de estas palabras…”, señaló Frigerio, para continuar con una brillante exposición a la que prefirió denominar “una charla”, porque aquí debemos dialogar, construir entre todos.

“Yo agradezco esta gran convocatoria, pero entiendo bien que la protagonista de esta charla no soy yo. La protagonista está y no está, es una idea que nos reúne, que tuvo nombre, historia, trabajo, presencia, cuerpo, lucha… ustedes saben que me refiero a Flavia. Ella es la protagonista de esta historia. No tanto en lo personal, sino en las ideas que ella sostenía y por las que supo discutir con todos”, recordó Frigerio.

Finalmente dando comienzo a su “friso de vidas” como denominó a las pinceladas en las que se va dando forma a la educación como transformación de la vida, en referencia a la construcción que realiza la persona desde el hoy, reconociendo su historia y proyectándose hacia el futuro, Graciela Frigerio captó la atención de todo el público y valoró “esta hermosa búsqueda de espacios para poner en común, para debatir y para compartir”.