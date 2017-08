Final del Provincial sub 15 y programación del infantil local

En la ciudad de Villaguay, sede de la Etapa Final Provincial del Torneo de Selecciones Sub 15, se realizó el sorteo de los grupos y el fixture de dicha fase, la que se llevará a cabo del 7 al 10 de septiembre. El sorteo se realizó en presencia del Presidente de la Federación Entrerriana, Armando Belgeri y de los dirigentes de las Ligas participantes, por la histórica llegó hasta el centro de la provincia el Presidente del Consejo Directivo, Claudio Aguirre.

Concepción del Uruguay compartirá la Zona 1 con el anfitrión, Villaguay, frente a quién debutará el jueves 7 de septiembre. El restante integrante del grupo resultará de quién se adjudique la Zona 2 de la Etapa Clasificatoria (Diamante ó Victoria) que se define este viernes.

La Zona 2 de la Etapa Final estará integrada por Santa Elena, Federación y el ganador de la llave entre Rosario del Tala y Gualeguaychú, que se define el sábado 2/9.

En el primer partido se enfrentarán Santa Elena con el que resulte clasificado entre Rosario del Tala ó Gualeguaychú.

En cuanto al desarrollo de la Etapa Final, se enfrentarán todos contra todos dentro de cada zona -tres fechas- y los dos ganadores de grupos jugarán la Final para definir el Campeón Entrerriano de la Categoría, que representará a la Federación en la Etapa Nacional.

Las Zonas

Zona 1 : Villaguay, Concepción del Uruguay y (Diamante ó Victoria)

Zona 2 : Santa Elena, Federación y (Rosario del Tala ó Gualeguaychú)

1ª Fecha

Zona 1 : Villaguay vs. Concepción del Uruguay

Zona 2 : Santa Elena vs. (Rosario del Tala ó Gualeguaychú)

—————————————————————————————

Torneo Clausura 2017 Infantil y Juvenil “Neris Vernay”

Programación 1ª Fecha

Sábado 02/09

Cancha: Almagro

Almagro vs. Gimnasia

11:00 8ª División (2005) – Amistoso Almagro vs. Rivadavia

12:00 Sub 15 (2002)

13:10 7ª División (2004)

14:50 Categoría 2006

14:00 Categoría 2008

15:40 Escuelita

Cancha: María Auxiliadora

María Auxiliadora vs. Engranaje

10:00 Sub 15 (2002)

11:00 6ª División (2003)

12:00 7ª División (2004)

13:30 Categoría 2006

14:20 Categoría 2010

15:00 Escuelita

Cancha: Don Bosco

Don Bosco vs. Rivadavia

11:00 7ª División (2004)

12:00 Sub 15 (2002)

13:10 6ª División 2003

14:10 Categoría 2009

15:10 Categoría 2006

15:50 Categoría 2008

16:30 Categoría 2010

17:00 Categoría 2007

Cancha: Atlético Uruguay

Atlético Uruguay vs. Parque Sur

11:00 7ª División (2004)

12:00 Sub 15 (2002)

13:10 8ª División (2005)

14:10 Categoría 2007

15:00 Categoría 2006

15:50 Categoría 2009