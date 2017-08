Este fin de semana Picadas en el Autódromo de Concepción del Uruguay

Apertura 9 AM Comienzo de motos baja cilindrada 10 AM Autos 12 AM Entrada general 150 Pilotos gratis menores de 12 gratis… La entrada incluye seguro para q puedan cruzar del otro lado del paredón en la zona de la largada.

Para aquellos q se quieran llevar reposeras.. van a ver servicio de cantina de Juan guidobono el rey de las tortas fritas.. de Concepción del Uruguay Corren 3 categorías de motos de alta cilindrada.. son alrededor de 25 motos.

Después entre 4 y 5 categorías de motos de baja cilindrada… Y 8 categorías de autos.. incluye categorías de autos estándar.