Empate sin goles en el clásico de las colonias

Atlético Colonia Elía y Agrario Rocamora empataron en cero ante un muy buen marco de público. Engranaje derrotó 1 a 0 sobre la hora a Parque Sur. La China se impuso 2 a 0 a Lanús y Atlético Uruguay terminó ganándole 4 a 3 a San José dando vuelta un resultado que arrancó adverso.

Se jugó el grueso de la 2ª Fecha del Clausura “Libertador Gral San Martín”, aprovechando el lunes feriado, luego de las suspensiones y postergaciones del sábado y domingo por la lluvia y el estado de los campo de juego.

En Colonia Elía hubo clásico. El Atlético recibió a Agrario Rocamora ante un gran marco de público. Terminaron igualados, sin goles, en un partido que tuvo al dueño de casa como dominador de los primeros minutos y que el Canario fue emparejando de a poco. Hubo pocas acciones que pudieron haber roto el cero. En la primera parte, Delese tapó un gran remate desde media distancia de Zamora y del rebote Becker no pudo definir ante el achique del uno de Agrario. En el complemento Alexis Quiroga quedó mano a mano con el arquero y su definición se estrelló en el caño derecho. Fueron las más claras del C.A.C.E.

Para la visita la más clara fue un cabezazo de Maximiliano Martín que Gómez logró en gran esfuerzo sacar al córner con una mano.

El resto fueron insinuaciones y aproximaciones que se diluían en los metros finales. Poco para noventa minutos. Repartieron puntos y estuvo bien.

Engranaje logró una agónica victoria frente a Parque Sur. Lucas Tamburlini de cabeza marcó el único tanto del juego en Villa Sol, cuando el reloj marcaba el tiempo cumplido.

En el Plazaola hubo lluvia de goles. Atlético Uruguay derrotó a San José 4 a 3. El equipo de la capilla se fue al descanso 2 a 0 arriba, con sendos goles de César Luján. En el segundo tiempo el Decano lo dio vuelta. Descontó Tomás D’angelo y luego dos de Gabriel Monzón lo pusieron arriba. San José llegó a la igualdad a través de Mario Domínguez pero nuevamente Monzón sacó la diferencia, anotando el tercero de su cosecha personal.

La China logró su primera victoria en el torneo, se impuso 2 a 0 a Lanús con goles de Facundo Zaballo de penal y Franco Linarez. Hubo tres expulsados, Brian Inzaurralde en el ganador, mientras que en el Granate vieron la roja Diego Erbetta y Federico Caraballo.

Síntesis

Atlético Colonia Elía 0 – Agrario Rocamora 0

Árbitro: Jorge Moreno

Cancha: Atlético Colonia Elía

Engranaje 1 – Parque Sur 0

Gol: ST: 45’ Lucas Tamburlini (E)

Árbitro: Fabián Pérez

Cancha: Engranaje

Atlético Uruguay 4 – San José 3

Goles: Gabriel Monzón-3-, Tomás D’angelo (AU); César Liján-2-, Mario Domínguez (SJ)

Árbitro: Gustavo Pérez

Cancha: Atlético Uruguay

La China 2 – Lanús 0

Goles: Facundo Zaballo, Franco Linarez (LCH)

Expulsados: Brian Inzaurralde (LCH); Diego Erbetta, Federico Caraballo (L)

Árbitro: Juan Carlos Ardetti

Cancha: Rivadavia

Postergado

Rivadavia vs. Gimnasia

Posiciones

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Gimnasia 3 1 1 0 0 6 1 5 2 La China 3 2 1 0 1 2 1 1 3 Atlético Colonia Elía 2 2 0 2 0 0 0 0 4 Parque Sur 0 1 0 0 1 0 1 -1 5 Rivadavia 0 1 0 0 1 0 1 -1 6 Lanús 0 1 0 0 1 0 2 -2 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF 1 María Auxiliadora 6 2 2 0 0 3 1 2 2 Engranaje 4 2 1 1 0 1 0 1 3 Atlético Uruguay 3 1 1 0 0 4 3 1 4 San José 3 2 1 0 1 4 4 0 5 Agrario Rocamora 1 2 0 1 1 1 6 -5 6 Almagro 0 1 0 0 1 1 2 -1

Próxima Fecha (3ª)

María Auxiliadora vs. Lanús

La China vs. San José

Atlético Uruguay vs. Gimnasia

Rivadavia vs. Atlético Colonia Elía

Agrario Rocamora vs. Parque Sur

Engranaje vs. Almagro

Fotos Prensa Liga Sergio Pilepich y Prensa Engranaje Carlos Lozano