El Compromiso de Verónica Magni: Medio ambiente y presupuesto para ayudar a frenar la violencia de género

A pocas horas de las elecciones PASO del domingo 13 de agosto, la candidata a diputada nacional, Verónica Magni, Lista 50 Encuentro Social, se comprometió que en caso de acceder a la Cámara Baja Nacional, “estaremos levantando la mano por la defensa del ambiente, porque en la Provincia la invasión de los agrotóxicos es como en San Salvador, con la producción de cáncer cada vez mayor, las tierras están contaminadas en porcentajes mayores en comparación con el resto. Y encima como respuesta al flagelo al Gobierno Nacional se le ocurre achicar la distancia de fumigación a 200 metros de las zonas habitadas, es decir quince veces menos, a eso nos opondremos y votaremos en contra”.

DOBLE DISCURSO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La ex concejala uruguayense, una de las más constantes luchadoras en el terreno de la igualdad de género acusó a los gobiernos nacional, provincial y local de un “permanente doble discurso sobre que se hace mucho sobre violencia de género pero en lo concreto no existe, lo que perjudican mucho a quienes viven esa realidad, porque se las alientan a denunciar pero si el Estado las abandona son las nuevas víctimas que terminan en los extremos como los casos de los femicidios. Por eso pedimos presupuesto al Estado, somos firmantes para pedir que se declare a la Argentina en emergencia por violencia de género”. Magni recordó que una iniciativa de ella como concejala dio origen a la aprobación de un refugio para mujeres en Concepción del Uruguay, pero sin embargo el Municipio uruguayense no lo reglamentó, pese a los permanentes reclamos de los colectivos feministas.

CONTRA LA CORRUPCIÓN

La socialista, segunda en la lista que encabeza Emilio Martínez Garbino aseguró que “votaremos en contra del aumento de las dietas de los legisladores, donde PJ como Cambiemos se ponen de acuerdo sin problemas, y nosotros-como hemos hecho- no lo convalidaremos. El Socialismo apoyó la iniciativa de expulsión de Julio De Vido e la Cámara de Diputados, con la convicción de que la corrupción debe combatirse coherentemente en todos los distritos en los que actuamos: en el ámbito nacional Cambiemos acusa de corrupción al PJ, pero en nuestra provincia los acusados de corrupción y de haber accedido a una intendencia con los fondos de narcotráfico sea Cambiemos”, explicó Magni en referencia a Sergio Varisco (intendente de Paraná).

“También nos opondremos a la flexibilización laboral y el aumento de la edad jubilatoria, en defensa del 82 por ciento móvil, la defensa de los trabajadores y de la educación”.

“Queremos seguir firmes en ser la tercera alternativa que se encuentre en el cuarto oscuro también en octubre que dice `Ni corruptos ni ajustadores´, sino ser una opción razonable y racional” concluyó.