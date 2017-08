El Clausura Femenino “Ni Una Menos” comienza con doble fecha

Comenzará a jugarse este fin de semana el segundo torneo oficial del Fútbol Femenino de la histórica. El Clausura 2017 llevará el nombre de “Ni Una Menos” y aprovechando el fin de semana largo, se disputarán la dos primera fechas.

El arranque será en Villa Sol, cancha de Engranaje, el sábado desde las 14:00. La segunda irá el lunes desde las 9:30 en la cancha de Parque Sur en el Puerto Viejo uruguayense.

Se suman equipos. El torneo contará con la participación de 15 clubes. Se sumaron para el Clausura: Boca Juniors de Colonia Elía, La China y Sporting, mientras que la única baja fue Lanús.

Forma de disputa. Se mantiene la misma forma de disputa utilizada en el Apertura que consagró Campeón a Almagro. Los equipos estarán divididos en dos zonas, una de 8 y una de 7. Más allá de la división en grupos, jugarán al sistema todos contra todos-15 fechas- y los 4 primeros de cada grupo clasificarán a la instancia final, donde se enfrentarán 1° con 4° y 2° con 3° de cada Zona en la instancia de Cuartos de Final.

Las Zonas.

A.-Almagro, Boca Juniors de Colonia Elía, Defensores del Oeste de Basavilbaso, Engranaje, Los Gorilas de Colonia Caseros, Parque Sur, Sporting y Unión y Recreo de San Justo.

B.– Agrario Rocamora, Atlético Uruguay, Don Bosco, Gimnasia, La China, María Auxiliadora, y San Marcial.



Programación 1ª Fecha

Sábado 19/08

Cancha: Engranaje

14:00 María Auxiliadora vs. Engranaje

15:15 Defensores del Oeste vs. Atlético Uruguay

16:30 San Marcial vs. Unión

17:45 Los Gorilas vs. Agrario Rocamora

19:00 Almagro vs. La China

20:15 Gimnasia vs. Don Bosco

21:30 Parque Sur vs. Sporting

Libre: Boca Juniors (Colonia Elía)

Programación 2ª Fecha

Lunes 21/08

Cancha: Parque Sur

09:30 Atlético Uruguay vs. María Auxiliadora

10:45 Engranaje vs. Parque Sur

12:00 Sporting vs. San Marcial

13:15 Unión y Recreo vs. Gimnasia

14:30 La China vs. Boca Juniors (Colonia Elía)

15:45 Agrario Rocamora vs. Defensores del Oeste

17:00 Don Bosco vs. Almagro

Libre: Los Gorilas