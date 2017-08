El Chaqueño Palavecino cerrará la 32ª Fiesta Nacional de la Colonización

Con el lema “Aromas y Colores de mi Tierra” la ciudad de San José, que en este 2017 está cumpliendo 160 años de su fundación, se encuentra en plenos preparativos de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Colonización. Será con un gran desfile evocativo para el cual se están diseñando motivos y carrozas, el tradicional desembarco de los inmigrantes y la participación de cientos de vecinos de instituciones locales.

La 32ª edición del evento más importante de la ciudad se realizará durante el fin de semana largo de octubre en el predio multieventos.

El viernes 13 de octubre se realizará en el predio cerrado del multieventos la noche de peñas. Actuarán los renombrados artistas folclóricos “Los Del Gualeyán”, el toque humorístico con Humor en 3D y las actuaciones musicales de Cristian Quintana Sin Frontera.

El sábado 14 será la elección de Miss San José en el escenario mayor. Abrirá la tarde el artista melódico Maxi Loker. También actuará el grupo Cazadores y tras la coronación se presentará el popular cantante uruguayo Lucas Sugo.

El domingo 15 será la clausura de la fiesta nacional con un gran desfile evocativo para lo cual se construyen carrozas alusivas y se ensayan cuadros típicos. Luego la apertura del escenario estará a cargo de Nicolás Kuttel y un gran cierre artístico con la presentación del reconocido cantante folclórico Chaqueño Palavecino.

Se construye la vereda de la Escuela Nº 69

Días pasados se llevó a cabo la obra de la vereda de la Escuela Nº 69 “Tierra del Fuego”. Los trabajos de mano de obra fueron realizados por la Cooperadora de la institución escolar en tanto que los materiales fueron otorgados por la municipalidad de San José. La obra se extiende a lo largo del edificio escolar sobre el ingreso a la institución donde diariamente una gran cantidad de chicos transita por esa zona de ingreso y egreso.

Guías locales realizarán caminatas el fin de semana largo

La Red de Guía local de San José realizará la Caminata por el Casco Histórico el próximo fin de semana largo. Será los días sábado 19 y domingo 20 de agosto a las 16,30 horas partiendo desde la Oficina de Turismo Local, Alejo Peyret 1180. El costo de la guiada es a voluntad. Se recorrerán, a lo largo de una hora, los principales edificios y puntos de interés del centro de la ciudad de San José.

Nueva edición del Ciclo de Conciertos Corales Sanjosesinos

El próximo sábado 12 de agosto a las 18 horas se llevará a cabo una nueva edición del Ciclo de Conciertos Corales Sanjosesinos en la Casa del Bicentenario con entrada libre y gratuita. Participarán durante el encuentro, el Coro Escolar de Niños de Concordia, a cargo del director, Lucas Salvarrey, Coros de Niños del Mayor, dirigido por Marita Puga y el Coro Municipal de Niños de San José a cargo de la directora María Macarena Gómez Delgado.

Se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General San Martín

El próximo jueves 17 de agosto, al conmemorarse un nuevo aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín, se realizará el acto oficial en homenaje al gran prócer argentino a 167 años de su paso a la inmortalidad.

La ceremonia que encabezará la intendente Irma Monjo junto a funcionarios y autoridades escolares e institucionales, se realizará a las 14 horas en el patio escolar, con la participación de delegaciones escolares de la ciudad.

Organizado en forma conjunta por las Escuelas Nina Nº 12 y Secundaria Nº 10 “Juan Bautista Alberdi” de barrio El Colorado, contará con la participación de alumnos y docentes en distintas evocaciones para homenajear al Padre de la Patria. Invocaciones religiosas, palabras alusivas, representaciones y discursos serán parte de la ceremonia.

El acto se suspenderá en caso de lluvia. Previamente, a las 10 de la mañana del jueves 17, será depositada una ofrenda floral en el busto que conmemora al Santo de la Espada, en la rotonda de Mitre y Cettour.

Charla de Romani y visita de granaderos

En adhesión a la fecha conmemorativa, en el bicentenario del Cruce de los Andes, la Asociación Cultural Sanmartiniana de San José ofrecerá este viernes 11 una charla del asesor cultural del Gobierno de Entre Ríos, músico y docente, Roberto Romani.

Presentará un documental que produjo recientemente sobre la vida de Bruno Alarcón, El Tambor de los Andes, a las 20 horas en la Casa del Bicentenario.

Asimismo acompañarán en la velada seis granaderos del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, sección militar “Campo de la Gloria”. Durante la mañana, los soldados recorrerán las escuelas de la ciudad.

Se abre la inscripción para Línea de créditos para jóvenes profesionales

La Coordinación de Producción, Empleo y Juventud de la Municipalidad de San José informa a aquellos jóvenes entre 18 y 35 años que posean una profesión que está abierta la inscripción para la presentación de proyectos al programa Crédito Joven del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos.

Esta línea de créditos financia herramientas, equipamiento, mejoramiento de los espacios productivos, acciones que tiendan a mejorar la comercialización y/o prestación de servicios y el acceso a los mercados. Se puede solicitar montos de hasta 15.000 pesos sin interés, y hasta 25.000 pesos con un interés del 6 por ciento anual, a devolver en 18 meses con dos meses de gracia.

Requisitos:

– Tener entre 18 y 35 años de edad.

– Tener formación terciaria y/o profesional de pregrado, grado o posgrado. Ser egresado de centros de formación técnica del CGE.

– No poseer un patrimonio mayor al equivalente a 50 canastas básicas.

– Presentar una garantía personal: consistente en un fiador garante solidario, quien deberá demostrar capacidad de responder ante dificultades de pago por parte del tomador del crédito.

– No poseer más de un bien inmueble registrable.

– No poseer más de un bien mueble registrable.

Por consultas pueden comunicarse a la Dirección de Financiamiento y Administración llamando al 0343 4840581. O escribir al Email: creditojoven@gmail.com o en la Oficina de Empleo de San José Centenario 2184 de lunes a viernes de 7 a 13 horas.