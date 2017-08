Duros conceptos para con la Justicia por parte del defensor de condenado por delito sexual

Todo se originó tras la presentación de un Habeas Corpus de un sujeto detenido en la Unidad Penal N° 4 de Concepción del Uruguay, ante supuestos vejámenes y torturas de parte del personal penitenciario.

Se trata de Claudio Gustavo Machado (Alias Chupete), quien fuera condenado a 16 años de prisión por delitos de índole sexual en perjuicio de su hija, el cual se encontraba en libertad dado que la pena no estaba firma a raíz de diferentes apelaciones de su abogado defensor, el doctor Gustavo Soppelsa.

Machado fue detenido días atrás por pedido de la Procuraduría de la Provincia, a raíz de haber violado las reglas de conducta impuestas, lo que fue negado por su defensor que consideró que se trató de un invento para tomar la medida.

Qué sucedió

El incidente por el cual se ordenó la detención del condenado, ocurrió el día de las elecciones PASO, cuando este fue a votar a la Escuela N° 1 “Nicolás Avellaneda”, establecimiento donde la víctima formaba parte de una de las mesas.

Según el abogado de Machado, este fue a cumplir con su obligación cívica y por esta simple razón (el haberse acercado a manos de la distancia dispuesta) lo denunciaron y detuvieron.

Fuentes Judiciales consultadas por 03442, negaron esa versión, aclarando que este sujeto (si bien fue a votar) no transitó el lógico camino a la mesa, sino que se desvió tanto en el ingreso como en la salida de la Escuela, pasando lentamente frente a la mesa donde estaba su hija, mirándola fijamente como desafiante.

Esa actitud habría sido observada por numerosos testigos, que confirmaron esa actitud y ante la denuncia ante el Poder Judicial, fue la misma Procuraduría, la que pidió al Superior Tribunal la inmediata detención y alojamiento en la UP4.

Supuestos vejámenes

En su lugar de alojamiento, Machado denunció haber sufrido excesos por parta de agentes penitenciarios, considerándolos vejámenes y torturas para con su persona, razón por la cual presentó el Habeas Corpus, que recayó en manos de la doctora Evangelina Bruzzo, jueza de Garantías que presidió la audiencia desarrollada este miércoles, siendo el fiscal el doctor Mariano Budasoff.

Tras la audiencia y al no hacerse lugar a la petición del defensor particular, doctor Gustavo Soppelsa, este dialogó con 03442 en durísimos términos para la Justicia, argumentando que hubo hasta amenazas de muerte, señalando a la víctima de Machado como instigadora de esta situación.

“Yo intento que se tomen las medidas más rápidas posibles para salvaguardar la integridad de mi cliente, por lo que concurrí a esta audiencia Habeas Corpus, pero me plantean que el que debe resolver es el Superior Tribunal, algo que yo ya había dicho antes. Esta no es la naturaleza del Habeas Corpus, porque si necesitamos de 7 años para para investigar y determinar que a uno lo están por matar, obviamente pasado el tiempo va a estar recontramuerto”, manifestó el letrado.

Soppelsa sostuvo que en este proceso, tiene planteado un espejismo judicial, en el cual se está retrasando es la tutela de la Ley 8369, de procedimientos constitucionales.

“Esta tiempo que me hacen gastar inútilmente, viniendo una acción de Habeas Corpus que originalmente ya habían decidido que no iba a funcionar, yo lo hubiera utilizado válidamente con un recurso bien fundado ante el Superior Tribunal, que es lo que voy a hacer. Me distraen con esto y me hacen venir acá y ahora me dicen que no es válido. A qué estamos jugando. La Jueza de Garantías se hubiera declarado incompetente al ver cómo era la cosa”, reclamó el abogado.

Soppelsa contó lo que le pasó a su cliente y señaló a la víctima del caso por el cual fuera condenado, como promotora de esos actos vejatorios, aludiendo de que “Fue la denunciante la que promovió estos actos y digo denunciante porque no es víctima ya que no hay sentencia firme”.

Soppelsa consideró además que su cliente fue detenido por un causa ridícula y consideró que el Procurador abaló una pavada solicitada por el Fiscal Coordinador Lombardi y recalcó que “los Vocales del Superior Tribunal son ridículos y todo esto comienza porque la finalidad era poner a Machado preso y en esto son complices la Fiscalía y el Superior Tribunal”, finalizó.

El Servicio penitenciario

03442 pudo dialogar con el Director del Servicio Penitenciario de la Provincia, José Luis Mondagón, quien dijo “Estamos al tanto de la denuncia y esperamos que la Justicia investigue los hechos.

Desde el Servicio no permitimos que se actué de esta manera y si los elementos llevan a la justicia a determinar la veracidad, no dudaremos en dar inicio a las instancias internas, pero debemos esperar que avances la instancia judicial”.