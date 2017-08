Disputarán torneo de básquet de integración binacional

Se realizará el certamen de integración argentino-uruguaya “Juegos Binacionales del Río Uruguay”. Así lo definieron en Paysandú la cónsul argentina en dicha ciudad, Carola del Río; los responsables de la Dirección de Deportes de nuestra ciudad, Osvaldo López y Sergio Richard; sus pares de Colón y Paysandú; el presidente de la Liga de Básquetbol de Paysandú, Carlos Damico; y sus pares de Concepción del Uruguay, Aldo Comte; y de Colón, Hugo López.

La primera etapa de competencias comenzará el 3 de septiembre con la categoría sub 20 para varones y sub 18 para mujeres. En sub 20, jugarán por Concepción del Uruguay los clubes Parque Sur, Rocamora, Regatas y Zaninetti, en tanto por Paysandú lo harán Allavena, Touring, Wanderers y Pay Cap. Los representantes de Colón serán La Unión, Villa Elisa y San José.

En femenino sub 18 competirán Parque Sur, Rocamora y Zaninetti por Concepción del Uruguay, Avellaneda y Colón por Paysandú y CAVE por Colón.