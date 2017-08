Contenedores para diferentes sectores

En las próximas semanas serán distribuidos los nuevos contenedores adquiridos por la Municipalidad de Concepción del Uruguay para sumar a los ya existentes y apelando a la colaboración de la comunidad para utilizarlos de manera adecuada y cuidarlos de manos dañinas.

De la misma manera, se está analizando la ubicación de los mismos y en qué zonas este tipo de herramientas fueron más efectivas.

Además se sumarán los nuevos barrios de viviendas entregadas recientemente para los recorridos de la recolección, servicio que se encuentra afectado por la rotura de dos camiones, pero que será normalizado en las próximas horas.

No se venden bolsas

Además, desde la Coordinación de Servicios Públicos se reitera que no hay personal ni de cooperativas, ni contratado ni municipal, que cuente con autorización para la venta de bolsas de residuos. Se han reiterado denuncias, en este caso en la zona de las viviendas de Villa Las Lomas Sur, donde personas se hacen pasar por personal municipal incluso con credenciales falsas y amenazan con no cumplir con el servicio de recolección si los vecinos no compran bolsas.

Se reitera que el Municipio no permite de ninguna manera esta práctica, y se comprobó que estas personas se hacen pasar por empleados pero no pertenecen al municipio, ya que han sido identificados en una oportunidad. Ante una situación similar se solicita realizar la denuncia en la policía al 101, o a la guardia de policía municipal, en el 103.