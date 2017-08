Con la bandera y la camiseta de Engranaje en el Bernabeu

Aprovechando un viaje familiar, festejando los 42 años de casados, Cunito Andisco se dio el gusto de visitar el Santiago Bernabeu, el estadio del Real Madrid, uno de los templos del fútbol mundial. “Aparte de querer ver la historia que me mostraban y contaban en la Facultad de Arquitectura, mi sueño era visitar uno de los mejores estadios del mundo. Fui el 22 de abril, el día de la victoria de Barcelona 3 a 2 con gol de Messi. Para mí el futbol es una pasión, pero entrar con la camiseta de Engranaje, el club donde me inicié y hoy estoy como colaborador, a ese Gigante de hormigón no tiene precio”.

Cunito contó que se accede “a las tribunas por escalera mecánica. Recorrer las plateas, la sala de prensa, entrar al VIP y pisar el campo de juego de variados tonos de verde, no te olvidas más”. Además de esto, “visité el Museo que está debajo de las plateas, de donde son las fotos la 11 copa de la Champion y una simulada con Ronaldo”. El recorrido tuvo un extra ya que se encontró “con el Loco, Hugo Orlando Gatti, que está como panelista en un programa de la TV de Madrid”. Emocionado, el ex arquero uruguayense y siempre ligado a el deporte en genera, soltó emocionado “por suerte pude concretar otro sueño y viva el futbol”.