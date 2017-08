Cine y debate sobre la conmovedora historia de Corina Fernández

Por iniciativa del Consejo Municipal de la Mujer de la Secretaría de Desarrollo Social de Concepción del Uruguay, en la mañana de este viernes en el Auditorio Carlos Scelzi se vivió una jornada muy especial. En primera persona, los asistentes pudieron conocer la historia de Corina Fernández, una mujer que logró alejarse de la violencia machista. Corina recibió amenazas, golpes y hasta disparos de parte de su pareja; sobrevivió y hoy busca que otras mujeres se animen a librarse de la violencia de género.

Corina convive con dos balas en uno de sus pulmones y su pareja murió en la cárcel cumpliendo su condena, la primera en la que apareció el término “femicidio”. La suya es una historia de supervivencia, que fue llevada al cine con el título “No me mates”. Esta película/documental es el reflejo de lo que atraviesa toda mujer que sufre violencia de género, y fue exhibida en el auditorio municipal.

Luego de proyectar la película, Andrea Alba coordinadora del Consejo municipal de la Mujer, le dio paso al debate y a las preguntas hacia Corina, que respondió cada una de las preguntas en un auditorio con muchos jóvenes presentes. Previamente, en diálogo con medios de comunicación también había contado detalles de su historia y de su lucha: “La mujer maltratada tiende a tener la autoestima por el suelo. Yo no me daba cuenta de cuánto me gritaba, tenía naturalizado el maltrato, los gritos, que me tirara un vaso de agua o un plato de fideos. La humillación era permanente. Me tiró del pelo, me empujó contra una pared. La evidencia física es fuerte. El click lo tuve una vez que me ató a una silla y me estuvo pegando desde las 16 hasta las 23, tuvo que venir la policía a sacarme”.

Luego de más de un año de separados, y con varias denuncias y restricciones en el medio, su pareja la fue a buscar a la salida de la escuela de sus dos hijas y le disparó tres veces. Tras el ataque, la mujer estuvo internada en terapia intensiva por 21 días. Además de las secuelas psicológicas, todavía tiene dos balas en uno de sus pulmones: “Apuntó al corazón, sobreviví porque no era mi hora”, cuenta Corina.

Un caso clave

El ataque a Corina Fernández llegó a juicio en 2012 y su expareja recibió una condena de 21 años de prisión, al ser considerado autor responsable del delito de homicidio en grado de tentativa agravado, por haber sido cometido con un arma de fuego.

“Mi juicio fue el primero en ser considerado ‘femicidio’. Porque aún no habiéndome matado, los jueces pudieron ver en conjunto mi historia, todas las más de 80 denuncias que yo había hecho, el calvario que sufrí ese año y medio desde que me separé y por supuesto los años anteriores”, relató. Hace tres años, su pareja murió en prisión cumpliendo la condena.

Ocuparse del otro

A partir de su experiencia, Fernández comenzó a ayudar a otras mujeres y hombres, víctimas y victimarios de la violencia de género, a recuperarse de los traumas desde su fundación “Hay una salida”.

“Tuve la oportunidad de contactar con otras víctimas y ahí me di cuenta que como dice el dicho: ‘No hay mejor forma de curar las propias heridas que ocuparse de las ajenas'”. Empecé a trabajar ayudando a mujeres que llegan a los refugios muy desvalidas porque hay una justicia que es muy lenta. Es muy difícil que los hombres terminen presos, porque tienen que llegar a hacer algo como lo que hizo el padre de mis hijas: intentar matar”, asegura.