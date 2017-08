Centro de Patrones y Oficiales Fluviales: convocan a elecciones para renovar la Comisión Directiva Central

La Comisión Directiva del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo de la República Argentina resolvió convocar a elecciones para su renovación total para cubrir el período 2017 – 2021. Participarán del acto eleccionario tres listas: la oficial , “Celeste”, encabezada por el capitán Julio González Insfrán y las opositoras, “Azul” liderada por el capitán Luis Roja y la “Celeste y Blanca” que tiene al frente al capitán Humberto Marcos Carrizo.

Por tal motivo, el 3 de agosto último, en el 6to piso de la sede de dicho sindicato marítimo, fluvial, portuario y pesquero se reunió la Junta Electoral Central integrada por su presidente Daniel Esteban Pérez, que será acompañado por Carlos Vivarelli como vicepresidente y Luis Rivas como secretario; en tanto que como suplentes se designó a Ricardo Vincenti, Horacio Tarantini y Roberto Torti.

El plazo fijado como fecha de inicio y cierre de los comicios se extenderá desde el 03/10/2017 hasta el 14/11/2017; los padrones electorales estarán en exhibición a partir del 1ero de setiembre del corriente año. En tanto que las Juntas Electorales del Interior de cada sede designada como lugar de votación en toda la Argentina entrarán en funciones a partir del 26/09/2017.

Los lugares de votación, además de la sede central del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, sita en Bolívar 424 6to piso de la Capital Federal, serán Bahía Blanca (prov Bs As), Corrientes (prov Corrientes), Colon (prov Entre Ríos), Mar del Plata (prov Bs As), Posadas (prov Misiones), Puerto Madryn (prov Chubut), puerto San Martín (prov Santa Fé), Rosario (prov Santa Fé) y San Fernando (prov Bs As). Fijándose como horario de votación de 14:00 hs a 18:00 hs, de lunes a viernes, inclusive, para todas las sedes de votación.

El llamado formal a elecciones se realizará el 15/08/2017 y se fijó un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de dicha fecha, para la presentación formal de las listas interesadas en participar en el proceso electoral interno del principal gremio fluvial de Argentina.

Del mismo participarán, la oficial lista “Celeste”, encabezada por el capitán fluvial Julio Benjamín González Insfrán y las opositoras, “Azul” liderada por el capitán fluvial Luis Roja y la “Celeste y Blanca” que tiene al frente al capitán fluvial Humberto Marcos Carrizo.

La falta de una política gubernamental en materia fluvial y una posición fiscalista y ortodoxa para tratar el desarrollo de temas estratégicos para los intereses de Argentina en materia de desarrollo de la Marina Mercante y de la Industria Naval por parte del gobierno nacional ha despertado un intenso debate interno dentro del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marítimo, originando tres líneas de pensamiento fluvial en pugna: el oficialismo y dos opositoras; por lo cual se espera que las diferencias se zanjen democráticamente, en el plano de las ideas y de los diferentes proyectos que surjan de las mismas.

Por otra parte; trascendió que ambas listas opositoras – la “Azul” y la “Celeste Blanca” – mantendrán sendos armados políticos sindicales bajo la forma de agrupaciones fluviales, más allá del acto eleccionario y cualquiera sea el resultado que surja del mismo.

Fuente Juicio Interior