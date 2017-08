Caseros adquirió nuevas maquinarias

La Municipalidad de Caseros mediante la Licitación Pública N° 04/17, adquirió cuatro nuevos tractores. En dicha Licitación, cuya apertura se realizó el día 11 de julio de 2017, se presentaron dos ofertas: de la firma MAC DONALD Y CIA. S.A., cotizando tractores New Holland y WEINBAUR S.A., cotizando tractores Massey Ferguson, adjudicándose a través del decreto N° 133/17 DEM la propuesta de MAC DONALD Y CIA. S.A., para la compra de cuatro nuevos tractores, los cuales fueron recibidos en la mañana de ayer martes 15 de agosto. Se trata de dos tractores marca New Holland modelo TD5.110 4WD, con cabina, doble tracción, 111 CV y dos tractores marca New Holland modelo TT4.55 2WD, sin cabina, 55 HP, uno tracción simple y el otro tracción doble. Entregando como parte de pago, los siguientes tractores que formaban parte del parque automotriz:

Marca Valmet 85 HP, modelo 885, 4×2, con cabina, año 1992.

Marca Hanomag 85 HP, modelo 854 “A”, 4×4, año 2011.

Marca Fiat modelo 700 E, con cabina, año 1974.

Marca Hanomag 25 HP, modelo 250 “A”, 4×4, año 2010.

2) MAÑANA: SORTEO DEL PLAN DE AHORRO DE VIVIENDAS

La Municipalidad de Caseros comunica que el sorteo correspondiente al mes en curso del Plan de Ahorro Municipal para Viviendas se realizará mañana jueves 17 de agosto- 5° día hábil posterior al vencimiento de la cuota según lo establece el Decreto 161/13 DEM. El encuentro se formalizará en el Centro Cultural “Margarita Thea” a las 20:00 horas.

3) SE APROXIMAN LOS FESTEJOS POR EL “DÍA DEL NIÑO”

Este domingo 20 de agosto se llevarán a cabo en nuestra localidad los Festejos por el Día del Niño. Esta jornada se desarrollará a partir de las 14:00 horas en el Centro Cultural “Margarita Thea”, donde contaremos con:

ü Barrileteada: cada niño que quiera participar deberá acercarse con su barrilete, sin importar si es hecho en casa o comprado.

ü Además: Juegos, música, peloteros, cama elástica.

ü Y como cierre de este día, los niños presentes, disfrutarán de la presentación del Circo “Imprevisto” de la ciudad de Concepción del Uruguay.

Al finalizar se les entregará un presente a todos los niños que concurran a festejar su día, acompañado de una merienda.

Además ese mismo día disfrutaremos de la primera muestra mensual de los diferentes artesanos locales.

Servicio de cantina a cargo del Hogar “Nicolás Mugherli”.

Para su comodidad llevar asientos.

LOS ESPERAMOS!!!

4) MAÑANA: ENTREGA DE AYUDAS ALIMENTARIAS

El Área de Acción Social de la Municipalidad de Caseros comunica a los beneficiarios de las ayudas alimentarias, que mañana jueves 17 de agosto a las 09:00 horas, en sus oficinas, se realizará la entrega de los Bolsones Alimentarios correspondientes al mes en curso.

5) JUEGOS CULTURALES EVITA 2017

Su organización está a cargo de la Secretaria de Cultura de Entre Ríos, en un trabajo articulado con Municipios y Juntas de Gobierno. Sus participantes son adolescentes de entre 12 y 18 años de edad (sub 14 y sub 18), en donde las disciplinas a disputarse son: pintura, danza, cuento, teatro, canto y conjunto musical; y adultos mayores a partir de los 60 años en el cual las disciplinas a disputarse son: pintura, danza y cuento.

Para este año está previsto que la instancia Regional se realice en Villa Paranacito el sábado 26 de Agosto de 2017; en tanto que la instancia Provincial será el sábado 16 de septiembre en Gualeguaychú.

Quienes resulten seleccionados en esta última Instancia, representarán a la provincia de Entre Ríos en los Juegos Nacionales Evita, que se desarrollarán del 9 al 14 de octubre en Mar del Plata.

Por informes e Inscripción comunicarse con el Área de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Caseros al tel. 03442-492010 int.18 o mail culturayturismocaseros@gmail.com, teniendo como plazo de inscripción hasta el día jueves 24 de agosto.