Campeones en el básquet femenino de los Juegos Evita

Se disputaron en la ciudad de Gualeguaychú las Finales Provinciales de Basquet de los Juegos Deportivos Evita 2017 para las categorías sub 15 y sub 17. Los clubes Juventud Unida, Central Entrerriano, Racing y Neptunia fueron anfitriones de los partidos de la modalidad 5×5. Más de 500 jóvenes fueron parte de la instancia que tuvo como vencedores en la rama femenina a Concepción del Uruguay en Sub 15 y Paraná en Sub 17, en tanto que en Masculino los campeones fueron Gualeguaychú en Sub 15 y Diamante en Sub 17.-

Concepción del Uruguay tuvo una destacada labor consagrándose campeón en la categoría sub 15 femenina luego de vencer a Paraná en semifinales por 41 a 25 y a Gualeguaychu en la final por 49 a 35, logrando la medalla de oro y clasificando para la instancia nacional a realizarse en Mar del Plata.-

En tanto que en la categoría varones sub 15 y sub 17 los equipos uruguayenses se consagraron subcampeones provinciales luego de caer en la final con Gualeguaychú y Diamante respectivamente, obteniendo la medalla de plata en ambas categorías.-

Las próximas finales provinciales serán las correspondiente a la disciplina voleibol en las localidades de San José y Colón, del 30 de agosto al 1° de septiembre y en Concepción del Uruguay la disciplina de Atletismo del 6 al 8 de septiembre del corriente.-