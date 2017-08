Amistosos a la espera del Clausura

Finalizado el Torneo Apertura y a la espera del comienzo del segundo certamen del año, la Primera División Promocional tendrá actividad este domingo en cancha de Los Gorilas con la disputa de ocho partidos amistosos, preparatorios para el venidero Clausura.

Programación

Domingo 06/08

Cancha: Los Gorilas

09:00 San Cayetano vs. Isotopos

10:15 La Carne vs. Defensores

11:30 Libertad vs. San Jorge

12:45 Boca de Colonia Elía vs. Los Gorilas

14:00 Internacional 96 vs. Atlético Concepción

15:15 Deportivo Pronunciamiento vs. Metegol

16:30 Mandiyú vs. Mensana

17:45 Titán vs. Sporting