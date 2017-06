Innovadora propuesta sobre sistemas armónicos

Se trata del lanzamiento del libro “Cálculo de Riesgo en tráfico y Peatón usando sistemas armónicos”, con la autoría de la Dra. María Daniela López de Luise y el Lic. Walter Bel, docentes e investigadores de la Facultad de Ciencia y Tecnología Sede Concepción del Uruguay.

La realización del libro “Cálculo de Riesgo en tráfico y Peatón usando sistemas armónicos”, implica una propuesta innovadora que aborda cuestiones referidas a los accidentes de tránsito en un contexto ciudadano que lo caracteriza por esta problemática. El mismo ya se encuentra disponible en las librerías del país.

El libro viene a presentar un novedoso enfoque respecto al riesgo de siniestros para peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos. Esta aplicación de sistemas armónicos deriva de un modelo robusto, ya que tiene la capacidad de adaptarse a variaciones del entorno (sin necesidad de tener que entrenarse) y, a la vez, preservar la información esencial del área en estudio para futuras inferencias.

Esta propuesta extiende métodos clásicos de Aprendizaje Automático, Minería de Datos y Series Temporales para manejo de eventos que involucran al tiempo como factor crítico, con una modelo denominado “Sistemas Armónicos”.

Con la autoría de los docentes e investigadores de laFacultad de Ciencia y Tecnología Sede Concepción del Uruguay, Dra. María Daniela López de Luise y Lic. Walter Bel, el libro surgió en el marco de dos proyectos de investigación que se vienen trabajando en la esa institución: “Kronos. Minería temporal de procesos” y su continuación, “Fuzzificado Predictivo Kronos”.

“El libro es un compendio de lo que venimos trabajando hace más de tres años, con temas publicados ya a nivel internacional, arrancando desde el modelo de sistemas armónicos, tratándose de un sistema de minería de datos pero en tiempo real, a diferencia del sistema tradicional que trabajan con eventos post mortem”, sostuvo el Lic. Walter Bel, quien además actualmente se encuentra desarrollando su tesis: “Modelo de Sistemas Armónicos y Difusos para la Minería Temporal de Datos y Procesos” del doctorado en Ciencias Informáticas en la Universidad Nacional de La Plata.

“En uno de los capítulos se desarrolla la cuestión de cómo se logró implementar el sistema, partiéndose de un modelo teórico creado por la Dra. López de Luise y, luego, trabajamos con la parte de fuzzificación para darle mayor flexibilidad al sistema a través de lógica difusa”, continuó el autor.

Este sistema se puede aplicar en cualquier problema que involucre el tiempo, por ejemplo, en este caso particular, se aplicó a la parte del tránsito: cada un lapso de tiempo se evalúan las nuevas condiciones, ya sea que se vaya caminando o en un auto, se analizan el estado del tiempo, la velocidad, si se está usando auriculares o no, si tiene el cinturón de seguridad puesto o el casco en caso de ciclistas y motociclistas, la zona en la que se va transitando, etc.

Se trata de un modelo adaptable, aplicable a cualquier evento que implique una línea de tiempo, donde se va realizando una evaluación en tiempo real y retro-alimentando el sistema (aprendizaje automático).

Por último, Bel destacó que ya están trabajando en la versión nueva en inglés del libro, que completa el anterior, sumando al mismo la implementación de la aplicación móvil, y donde también va a estar la definición completa de los sistemas armónicos difusos.

“Hubo mucho interés en el sector del campo de la minería de datos que, al ver este prototipo funcional, comenzaron a consultar a nivel internacional, por eso estamos trabajando en la versión en inglés”, finalizó Bel.